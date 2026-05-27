Как ИИ и омниканальный подход меняют массовый наем в ритейле: опыт «Азбуки вкуса»

На фоне высокой конкуренции за персонал работодатели в ритейле все чаще сталкиваются не только с необходимостью повышать зарплатные предложения, но и с задачей быстро и стабильно выстраивать коммуникацию с кандидатами. В этих условиях компании активнее внедряют ИИ и омниканальные инструменты коммуникации. Сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса» рассказала, как использует сервис для автоматизации найма HRMost для работы с соискателями: за первые три месяца 2026 г. чат-боты помогли обработать более 8 тыс. откликов через чат «Авито Работы», а за два года использования — сэкономить более 5,2 тыс. часов работы рекрутеров и свыше 2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Азбука вкуса» — розничная экосистема, включающая магазины в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, собственное производство, службу доставки и ИT-компанию. С 2023 г. HR-команда сети использует чат-ботов HRMost для автоматизации первичного скрининга, отработки недозвонов и возврата кандидатов в воронку найма. По состоянию на март 2026 г. активно работают 560 ботов — они автоматически квалифицируют кандидатов, моментально обрабатывают отклики и пишут «теплым» кандидатам с предложением актуальных вакансий.

Параллельно боты задействованы во внутренних коммуникациях: информируют сотрудников о корпоративных новостях, напоминают о реферальной программе, приглашают бывших сотрудников на exit-интервью и возвращают лояльных кандидатов в воронку.

В 2026 г. компания столкнулась с характерной для всего рынка проблемой: доставляемость сообщений в WhatsApp упала с 99–100% до 72%. Потеря почти трети охвата означала прямые потери кандидатов.

Ответом стала омниканальная стратегия: параллельно с WhatsApp были подключены чат «Авито Работы» и Telegram. В начале 2026 г. Telegram демонстрировал 100%-ную доставляемость и лидировал по конверсии — в переписку с ботом вступали более 92% адресатов. Однако уже в марте первенство перешло к чату Авито: соискатели чаще отвечают там, где сами оставили отклик, а надежность доставки сообщений остается максимальной.

За первые три месяца 2026 г. через чат «Авито» было обработано более 8 тыс. откликов. В планах команды — интеграция CRM с кабинетом «Авито» для единого отображения воронки из всех источников, а также подключение мессенджера Mах для охвата аудитории, не представленной на платформе.

Внедрение автоматизации и использование нескольких каналов связи с кандидатами особенно значимо на фоне роста конкуренции за персонал в ритейле: по данным Авито Работы, средние зарплатные предложения для работников отрасли в I квартале 2026 г. выросли на 24% год к году, достигнув 64,526тыс. руб/мес.

Наиболее заметный рост средних предлагаемых зарплат зафиксирован у продавцов — на 39% год к году, до 59,614 тыс. руб/мес. Кассирам стали предлагать на 25% больше, чем годом ранее — в I квартале 2026 г. они могли рассчитывать в среднем на 56,486 тыс. руб/мес. Для мерчендайзеров средние предлагаемые зарплаты выросли на 16% за год, составив 52,085 тыс. руб/мес.

«Для массового найма в ретейле сегодня особенно важны скорость реакции, устойчивость коммуникации и возможность не терять кандидатов на первых этапах воронки. Когда привычные каналы работают нестабильно, компаниям важно быстро перестраивать маршрут кандидата и поддерживать связь там, где она действительно происходит. Омниканальность и автоматизация в этом смысле становятся уже не экспериментом, а рабочей необходимостью. В условиях, когда работодатели в ритейле активно повышают зарплатные предложения, скорость первичного контакта с кандидатом становится не менее важным конкурентным фактором, чем сам оффер. Промедление с ответом на отклик напрямую конвертируется в потерю соискателя», — сказал Константин Куница, директор сервиса HRMost.