Getblogger и «МТС Банк»: россияне стали чаще покупать товары для отдыха на даче и смотреть контент о загородной жизни

Getblogger (входит в МТС AdTech) проанализировал динамику контента в социальных сетях и отметил рост числа блогеров в категориях «дом, дача, быт». По оценкам платформы, весной 2026 г. количество авторов, регулярно публикующих контент о ремонте, загородной жизни, саде, хранении, уборке и бытовых лайфхаках, выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это не только с сезонным всплеском, но и с общим ростом интереса аудитории к загородной жизни и домашнему комфорту. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

По данным «МТС Банка», в целом на товары для дома, дачи и ремонта не наблюдается значительного роста продаж за первые пять месяцев 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Однако, аналитики отмечают растущий тренд на товары для уюта и отдыха на даче. Больше всего увеличились продажи каминов, печей и аксессуаров к ним – рост составил 59% год к году. На 40% выросли продажи бассейнов и принадлежностей. Также растет интерес к товарам, минимизирующим ручной труд.

По мнению аналитиков, это говорит о смене восприятия загородной жизни: владельцы дач все чаще рассматривают их не как место для постоянных бытовых и садово-огородных работ, а как место для отдыха, восстановления и комфортного времяпровождения.