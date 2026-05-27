Разделы

Телеком
|

Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области

«Билайн бизнес» завершил проект по модернизации и обеспечению технологической независимости ИТ-инфраструктуры органов власти Ленинградской области. В рамках проекта 2 298 рабочих мест в 46 учреждениях были объединены в единую цепочку управления на базе российского программного обеспечения: операционной системы РЕД ОС, платформы «Р7-Офис» и системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ».

Ключевой задачей проекта было не просто усовершенствовать ИТ-инфраструктуру региональных органов власти, а обеспечить ее технологическую независимость и безопасность в условиях внешних ограничений и необходимости соблюдать Указ Президента РФ № 166.

Специалисты «билайн бизнес» разработали стандарт конфигурации автоматизированного рабочего места (АРМ) госслужащего, развернули систему централизованного управления АРМ для автоматизации работы поддерживающих служб и бесшовного внедрения ОС, внедрили новые компоненты импортозамещенного ИТ-ландшафта, провели обучение пользователей и обеспечили техническую поддержку.

Работы были завершены в срок — к декабрю 2025 года.

Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области:

«Внедрение отечественного программного обеспечения — значимый шаг к укреплению цифрового суверенитета и устойчивости наших государственных сервисов. Мы не только усовершенствовали ИТ-инфраструктуру, но и обеспечили её безопасность и централизованное управление».

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«ИТ-инфраструктура органов власти была чрезвычайно неоднородной: различались не только модели оборудования, но и версии ПО, уровни обновлений и даже принципы администрирования. Нам предстояло объединить десятки учреждений с разными ИТ-подходами и требованиями безопасности в единую управляемую экосистему — причем так, чтобы не нарушить их работу.

Масштабы и распределенность работ усложнили задачу: проект охватил почти 50 органов власти и более двух тысяч рабочих мест. Нам потребовалось провести аудит, миграцию и внедрение отечественного программного обеспечения в сжатые сроки, обеспечив при этом совместимость оборудования и соответствие требованиям к информационной безопасности — и мы с этим успешно справились».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yCqBG6

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290