Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области

«Билайн бизнес» завершил проект по модернизации и обеспечению технологической независимости ИТ-инфраструктуры органов власти Ленинградской области. В рамках проекта 2 298 рабочих мест в 46 учреждениях были объединены в единую цепочку управления на базе российского программного обеспечения: операционной системы РЕД ОС, платформы «Р7-Офис» и системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ».

Ключевой задачей проекта было не просто усовершенствовать ИТ-инфраструктуру региональных органов власти, а обеспечить ее технологическую независимость и безопасность в условиях внешних ограничений и необходимости соблюдать Указ Президента РФ № 166.

Специалисты «билайн бизнес» разработали стандарт конфигурации автоматизированного рабочего места (АРМ) госслужащего, развернули систему централизованного управления АРМ для автоматизации работы поддерживающих служб и бесшовного внедрения ОС, внедрили новые компоненты импортозамещенного ИТ-ландшафта, провели обучение пользователей и обеспечили техническую поддержку.

Работы были завершены в срок — к декабрю 2025 года.

Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области:

«Внедрение отечественного программного обеспечения — значимый шаг к укреплению цифрового суверенитета и устойчивости наших государственных сервисов. Мы не только усовершенствовали ИТ-инфраструктуру, но и обеспечили её безопасность и централизованное управление».

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«ИТ-инфраструктура органов власти была чрезвычайно неоднородной: различались не только модели оборудования, но и версии ПО, уровни обновлений и даже принципы администрирования. Нам предстояло объединить десятки учреждений с разными ИТ-подходами и требованиями безопасности в единую управляемую экосистему — причем так, чтобы не нарушить их работу.

Масштабы и распределенность работ усложнили задачу: проект охватил почти 50 органов власти и более двух тысяч рабочих мест. Нам потребовалось провести аудит, миграцию и внедрение отечественного программного обеспечения в сжатые сроки, обеспечив при этом совместимость оборудования и соответствие требованиям к информационной безопасности — и мы с этим успешно справились».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636