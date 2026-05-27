Axenix: системное управление опытом сотрудников позволяет повысить производительность труда в компании до 15%

Компании, выстраивающие системный подход к управлению опытом сотрудников (Employee Experience, EX) на основе данных, могут достигать роста общей продуктивности до 15%, увеличивать вовлеченность до 75%, снижать текучесть кадров до 35% и ускорять ключевые бизнес-процессы до 25%. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой технологической компании Axenix по итогам исследования, посвященного влиянию EX на рост и эффективность бизнеса.

В условиях замедления экономического роста и ограниченных ресурсов, компании усиливают фокус на повышении производительности команд. Одновременно растут ожидания сотрудников к качеству взаимодействия с работодателем, что требует более системного подхода к управлению человеческим капиталом.

По данным Axenix, 56% HR-директоров планируют усиливать программы организационной эффективности, пересматривать структуру нагрузки и искать способы ускорения работы с использованием ИИ-инструментов. HRD отмечают, что продолжат усилия для удержания, однако речь все чаще идет о прагматичных решениях: создании условий для самых результативных сотрудников, оценке реальной эффективности применяемых инструментов. Тенденция постепенно переходит из массовых кампаний борьбы за кадры к аналитическому и адресному подходу.

Стратегическим ответом на этот запрос становится выстраивание системы управления опытом сотрудников на основе данных. В ее основе — цифровой профиль сотрудника, объединяющий HR-метрики, поведенческие данные и обратную связь.

Модель Axenix включает восемь взаимосвязанных элементов и превращает EХ в масштабируемую систему: сегментация по рабочим контекстам и поведенческим профилям; путь сотрудника – совокупность опыта и функциональных процессов; три среды: цифровая, физическая, взаимодействия; точки контакта как кросс-функциональная экосистема сервисов; методология: EJM (карта пути сотрудника), пульс-опросы, Voice of Employee (голос сотрудника); технологии HCM-платформ с ИИ-надстройкой; система измеримости через HR- и бизнес-метрики.

Опыт сотрудников рассматривается как фактор, влияющий на вовлеченность, удержание персонала и производительностью труда в компании. Улучшение взаимодействия с компанией — от доступа к инструментам и информации до качества управленческих практик — позволяет устранять организационные барьеры и повышать согласованность работы команд, а также отражается на качестве клиентского взаимодействия и бизнес-результатах компании.

Практика Axenix показывает, что внедрение данного подхода на пилотных сегментах позволяет уже на раннем этапе фиксировать ускорение процессов на 10-15% и рост удовлетворенности сотрудников до 20%, а также получать возврат инвестиций в течение одного квартала без существенных затрат.

«Качественный EX снижает текучесть, ускоряет бизнес-процессы и повышает лояльность сотрудников, обеспечивая понятную связь между операционной эффективностью и ростом выручки и маржи: ″оптимизация барьеров-скорость и производительность команд-качество CX-рост выручки/снижение OPEX-ROI HR-инициатив″. Управление опытом сотрудников следует рассматривать не как набор отдельных HR-практик, а как целостную систему, в которой важны согласованность, измеримость и связь с бизнес-результатом», — сказала Ирина Чистова, директор практики «Стратегический консалтинг», направление «Клиенто-центричные трансформации» Axenix.

«Управление опытом сотрудников требует не отдельных инициатив, а координации между HR, IT, административными и бизнес-функциями. В рамках проектов мы видим, что многие барьеры возникают именно на стыке процессов и зон ответственности. Компании, которым удается выстраивать более согласованную среду взаимодействия, получают более устойчивые команды, предсказуемые процессы и высокий уровень вовлеченности сотрудников», — отметила Анастасия Сидакова, менеджер практики «Стратегический консалтинг», направление «Люди и организация» Axenix.

Исследование основано на серии из 25 глубинных интервью с HR-директорами крупных компаний и бенчмарк-анализе практик рынка и проектного опыта Axenix, сформированного в ходе реализации EX-проектов в различных отраслях. Такой подход позволил сопоставить управленческие решения с их влиянием на HR- и бизнес-показатели.