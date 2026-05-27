Анатолий Гарбузов: Столичный производитель обеспечил высокотехнологичным оборудованием для оцифровки фондов крупного формата главную библиотеку страны

Московское предприятие «Элар» поставило Российской государственной библиотеке комплекс для оцифровки крупногабаритных материалов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На территории города сосредоточено свыше 850 предприятий радиоэлектронной промышленности. Локализация в столице позволяет им активно наращивать потенциал и создавать современные решения для самых разных сфер, включая сохранение культурного наследия. Компании тесно взаимодействуют с ведущими вузами, научными институтами и культурными учреждениями. В частности, московский производитель сканирующего оборудования поставляет комплекс для оцифровки крупноформатных материалов Российской государственной библиотеке», — сказал Анатолий Гарбузов.

Комплекс оснащен платформой для размещения книг, которая позволяет работать с изданиями больших размеров — толщиной до 75 см и весом до 50 кг. Для выравнивания листов при сканировании используется специальное большое стекло, которое аккуратно прижимает страницы — механизм выполняет свои функции автоматически.

В комплект поставки входит собственное программное решение для управления оцифровкой и обработкой изображений. ПО может быть использовано с отечественной аппаратной базой и совместимо с российскими операционными системами.

Сканер — полностью отечественная разработка, включенная в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Использование оборудования такого класса позволит библиотеке системно работать с крупноформатными материалами, обеспечивая необходимое качество цифровых копий и соблюдение требований к бережной оцифровке фондов.

«Российская государственная библиотека обладает значительной экспертизой в области оцифровки, в том числе материалов, представляющих культурное и историческое наследие. В структуре РГБ работает один из крупнейших в стране центров оцифровки библиотечных фондов, где используется профессиональное оборудование для работы с самыми разными типами документов и изданий. Мы сотрудничаем с РГБ много лет и за это время поставляли библиотеке различные модели сканеров под конкретные задачи. Новое оборудование позволит расширить возможности по работе с крупноформатными материалами и обеспечит бережное создание цифровых копий габаритных оригиналов», — сказал директор департамента по маркетингу корпорации «Элар» Артем Вартанян.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает более 4,6 тыс. промышленных компаний, где занято свыше 755 тыс. человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.