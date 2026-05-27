Аналитики F6 обнаружили свежие схемы с продажей якобы ответов для ЕГЭ и ОГЭ

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активность незаконных схем с продажей якобы актуальных решений и ответов для ЕГЭ и ОГЭ перед периодом экзаменов в российских школах. Стоимость «решений» доходит до 5 тыс. руб., а среди рисков — потеря денег, компрометация данных и заражение устройства вредоносной программой.

По данным аналитиков Digital Risk Protection компании F6, ежегодно с приближением времени экзаменов в российских школах активизируются мошенники, которые используют десятки ресурсов в схемах с продажей ответов на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, другие экзамены и диагностические работы. В основном мошенники создавали Telegram-боты или целые сети ботов, каналы с предложением купить ответы. Некоторые злоумышленники создавали сайты и страницы в социальных сетях.

Как отмечают аналитики Digital Risk Protection компании F6, общее количество аккаунтов в каналах и ботах с ответами достигло весной 1,5 млн учетных записей, а одним из Telegram-ботов якобы воспользовалось более 460 тыс. человек.

В 2026 г. стоимость ответов на таких площадках составляет от 799 до 5 тыс. руб. и выше. Она зависит от количества предметов и типа экзамена. В 2025 г. стоимость ответов на подобных площадках начиналась примерно с 1 тыс. руб.

Кроме ответов на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, злоумышленники предлагают помочь с ответами и решениями к заданиям на школьных олимпиадах, диагностических оценках, контрольных работах и других мероприятиях в 56 российских регионах.

На некоторых сервисах по продаже ответов размещена информация, о том, что юридическое лицо было зарегистрировано в странах СНГ.

Также есть Telegram-каналы, которые предлагают доступ в закрытый канал с ответами за 600 звезд (валюта внутри мессенджера).

Кроме оплаты деньгами или звездами, в некоторых ботах предлагают получить ответы, пригласив в бот определенное количество пользователей. Привлечение пользователей может использоваться в дальнейшем для рассылки рекламного спама, в том числе вовлечения в мошеннические схемы.

Чтобы мотивировать пользователей поскорее оплатить доступ или совершить необходимое действие, мошенники используют социальную инженерию, в частности, заявляют об ограниченном количестве участников на закрытых каналах, а также создают поддельные отзывы клиентов.

«Вероятность совпадения предлагаемых вариантов с официальными материалами экзамена крайне мала. Как правило, продавцы предоставляют устаревшую информацию прошлых лет или вообще ложные данные. Кроме того, под видом продажи ответов может быть фишинговая форма или файл с вирусным программным обеспечением», — отметил Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Даже несмотря на постоянные блокировки подозрительных площадок, мошенники быстро создают новые ресурсы. Для обхода ограничений используются боты и временные каналы Telegram, направляющие пользователей на закрытые

