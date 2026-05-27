Аналитика Bronevik.com: на июньские праздники россияне выбирают поездки в большие города

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные ко Дню России. Исследование показало, что в этом году россияне чаще выбирают для праздничных поездок крупные города: в топ самых востребованных направлений вошли преимущественно миллионники и региональные туристические центры. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

В целом по стране количество бронирований на июньские праздники снизилось на 17% год к году. В 2026 г. россиян ждут только три выходных подряд, тогда как прошлым летом отдых продолжался четыре дня. На этом фоне интерес к поездкам остается сдержанным.

В настоящее время лидером по количеству бронирований на июньские праздники является Санкт-Петербург – на него приходится 16% всех бронирований туристического жилья по стране. В начале лета северная столица традиционно привлекает туристов сезоном белых ночей и насыщенной событийной программой. При этом часть поездок смещается с начала на середину июня, то есть на период после проведения Петербургского международного экономического форума, когда город в большей степени ориентирован на деловых гостей.

Второе место по спросу занимает Москва с долей 8% от всех бронирований, а третьим стал Нижний Новгород, на который приходится 4%. В десятку наиболее популярных направлений также вошли Новосибирск и Казань (по 3%), Ярославль и Тула (по 2%), Сочи, Калининград и Екатеринбург (по 1%). Таким образом, в топ-10 попал только один курорт.

Топ-10 городов по количеству бронирований на июньские праздники 2026 г., доля от всех бронирований по России: Санкт-Петербург 16%; Москва 8%; Нижний Новгород 4%; Новосибирск 3%; Казань 3%; Ярославль 2%; Тула 2%; Сочи 1%; Калининград 1%; Екатеринбург 1%;.

При выборе туристического жилья путешественники чаще предпочитают более бюджетные варианты размещения. На объекты без звезд приходится 41% всех ранних бронирований со средним чеком 5,5 тыс. руб. за ночь. Еще 27% туристов выбрали трехзвездочные объекты по цене 6,8 тыс. руб. за ночь. Доля четырехзвездочных отелей составляет 20% (11,4 тыс. руб. за ночь), объекты категории одна-две звезды предпочли 7% путешественников (4,2 тыс. руб. за ночь), пятизвездочные отели забронировали 4% россиян (18,9 тыс. руб. за ночь).

В среднем по России стоимость раннего бронирования туристического жилья на июньские праздники выросла на 7% год к году и сейчас составляет 7,9 тыс. руб. за ночь.

