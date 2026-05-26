Зумеры в 1,5 раза чаще интересуются запуском своего бизнеса на маркетплейсах, чем иксы

Почти половина зумеров (48%) считает интернет-торговлю, в том числе на маркетплейсах, самым подходящим вариантом для открытия собственного бизнеса. Это больше, чем у миллениалов и иксов — 43% и 32% соответственно. При этом примерно каждый второй зумер полагает, что первый бизнес лучше всего открывать именно на маркетплейсах. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс Маркета» и «Точка Банка», опросив 1,228 тыс. россиян трех поколений. Исследование приурочено ко Дню предпринимателя. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Портреты поколений: онлайн-продажи интересуют зумеров сильнее, чем миллениалов и иксов

В целом все три поколения по-разному относятся к интернет-торговле как к предпринимательству, и каждому из них свойственны свои подходы к выстраиванию такого бизнеса. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14% — это самый низкий показатель среди трёх поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений: чаще всего они регистрируют ИП в 22–24 года, а пик приходится на 23 года — в этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычно молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров (28%) видят онлайн-торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса, а каждый пятый — рассматривает этот вариант наряду с другими сферами предпринимательства. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и PR (44%), индустрия искусств и развлечений (23%), услуги по ремонту и клинингу (23%).

Миллениалы — самое поляризованное поколение: 46% относятся к онлайн-торговле положительно, а 22% — отрицательно. Запустить свои интернет-продажи планируют 43% респондентов, из них три четверти готовы совмещать их с другими видами бизнеса. У миллениалов, которым интересно предпринимательство в других сферах, популярны такие направления, как ИT (39% респондентов), услуги по ремонту и клинингу (17%), транспорт и логистика (11%).

Иксы относятся к онлайн-торговле наиболее сдержанно среди трёх поколений: 68% воспринимают её нейтрально и только 13% — положительно. Запустить продажи в интернете планируют 32% респондентов, и лишь 7% готовы заниматься этим как единственным делом. У иксов, которые готовы запустить бизнес в других сферах, самыми популярными направлениями стали производство товаров (45% респондентов), строительство и недвижимость (13%), услуги по ремонту и клинингу (13%).

Реальный опыт: каждый четвертый зумер-предприниматель продает на маркетплейсах

Каждый четвертый клиент «Точка Банка» из возрастной группы зумеров уже ведет бизнес на маркетплейсе. Среди клиентов из других возрастных групп таких людей меньше: среди миллениалов их 14%, а среди иксов — 9%.

Для 90% зумеров-клиентов банка продажи на маркетплейсах стали первым предпринимательским опытом. При этом средний срок существования такого бизнеса у них короче, чем у миллениалов: два года против трех. И доля закрытых бизнесов у зумеров больше, чем у представителей других поколений: 46% против 42% у миллениалов и 40% у иксов. Аналитики Точка Банка объясняют это как недавним выходом молодых людей на рынок, так и их более высокой мобильностью: они быстрее тестируют бизнес-гипотезы и легче закрывают нерентабельные проекты, чтобы запускать новые.

Несмотря на то, что для большинства зумеров-клиентов «Точка Банка» маркетплейс — это первый предпринимательский опыт, по финансовым результатам они держатся наравне со старшими, а по некоторым показателям даже их опережают. Медианный оборот на маркетплейсах у активных клиентов из числа зумеров составляет 394,14 тыс. руб. в месяц — это на 9% и 17% больше, чем у миллениалов и иксов соответственно. По среднему обороту лидируют миллениалы (1,1 млн руб.), но зумеры отстают от них по этому показателю всего на 4%.

Стимулы и барьеры: что мотивирует запускать бизнес, а что останавливает

Зумеров в интернет-торговлю приводит чужой успех: по данным опроса «Яндекс Маркета» и «Точка Банка», 71% представителей этого поколения, желающих запустить бизнес именно на маркетплейсах, назвали главным мотиватором успешные примеры среди известных предпринимателей и собственного окружения. Ещё 66% отметили, что их мотивирует интерес к самой сфере торговли, а 58% привлекает возможность быстро заработать.

Владимир Пернай, руководитель B2B‑направления «Яндекс Маркета»: «Чтобы вести бизнес на маркетплейсе: продавцу нужно разбираться в процессах поставок, юнит‑экономике, ценообразовании, рекламе и многих других аспектах. Поэтому, разрабатывая новые функции для продавцов, будь то ИИ-помощник или экран с бизнес-показателями в личном кабинете, мы всегда фокусируемся на том, что использовать сервис должно быть максимально просто. Настолько просто, чтобы запустить и развивать продажи на маркетплейсе могли даже самые молодые люди, у которых пока нет в бизнесе никакого опыта».

Представителей двух других поколений, заинтересованных в запуске бизнеса на маркетплейсах, к этому мотивируют иные причины. Миллениалов привлекают возможность быстро протестировать бизнес-гипотезу или спрос на товар (26% респондентов), запуск продаж в короткие сроки (24%) и поддержка предпринимателей со стороны площадки (22%): обучение и сопровождение от маркетплейса. А большинство иксов мотивирует именно поддержка — ее отметили 31% опрошенных.

Представители всех трех поколений, которые хотят запустить бизнес на маркетплейсах, по-разному видят и основные причины, останавливающие от запуска бизнеса. Среди зумеров 72% главным препятствием назвали незнание, с чего начать, а 67% — отсутствие поддержки от близких и знакомых. Страх потерять деньги демотивирует лишь 17% респондентов, а опасение высокой конкуренции — 8%. Миллениалов останавливают риски убытков (33%) и высокой конкуренции (30%), а иксов — отсутствие поддержки от окружающих (31%) и страх потерять деньги (27%).

