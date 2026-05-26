Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Свыше 134 тыс. видеокамер «Ростелекома» и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах России и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для повышения объективности и прозрачности экзаменационного процесса «Ростелеком» также применяет технологию анализа поведения, основанную на алгоритмах искусственной нейронной сети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена — использования средств связи и шпаргалок, а также выноса из аудитории контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени нейросеть будет обрабатывать данные из 300 аудиторий и архивные записи из 1 тыс. классов в день.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Доступ к нему получат аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели. Видеозаписи ЕГЭ-2026 будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома», географически распределенных по территории России и оснащенных новейшими системами защиты от хакерских атак, до 1 марта 2027 г. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой видеокамере.

Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: «ЕГЭ — это беспрецедентная по своему масштабу процедура, в этом году на экзамены зарегистрировано около 750 тысяч человек. Видеонаблюдение на ЕГЭ — это гарантия честности и равных условий для каждого выпускника. Наша задача — создать такую среду, в которой каждый выпускник сможет спокойно и уверенно продемонстрировать свои знания, а общество — доверять результатам».

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «На протяжении 12 из 25 лет существования ЕГЭ “Ростелеком” ведет видеонаблюдение во время экзаменов. За эти годы мы убедились: наша система вместе с технологиями ИИ — неотъемлемая часть честного экзамена. В этом году во время досрочного этапа наша нейросеть в реальном времени выявила нарушение, и благодаря оперативному реагированию модератора портала видеонаблюдения “Смотри ЕГЭ” и сотрудников ППЭ участник был немедленно отстранен от экзамена. Этот случай показывает эффективность циклической верификации: нейросеть выявляет нарушение, люди его подтверждают, администрация принимает решение. Когда на одном экзамене одновременно находятся сотни тысяч выпускников в разных часовых поясах, человеческий надзор становится физически невозможен. Только видеонаблюдение в сочетании с нейросетевыми алгоритмами способны обеспечить объективность, прозрачность и равные условия для всех участников экзамена».

В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах России, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального ПО попадет на портал видеонаблюдения. Для работы системы видеонаблюдения в таких регионах будут задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи «РТКОММ» (дочерняя компания «Ростелекома»).

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКОММ»: «“РТКОММ” предоставляет защищенные спутниковые каналы связи для работы системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ в школах труднодоступных районов страны. Такое решение помогает создать равные условия для выпускников из отдаленных населенных пунктов и региональных центров — прозрачность и объективность экзаменационного процесса теперь не зависят от местоположения школы. В 2026 г. трансляция по спутниковой связи будет вестись из более чем 460 образовательных учреждений в 21 регионе Дальневосточного, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов».

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

Круглосуточную сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ», а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит «Ростелеком Контакт-центр». В течение всего экзаменационного периода операторы будут консультировать аккредитованных наблюдателей и аналитиков, сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. Компания также помогает с рекомендациями по подключению зарубежных пунктов в странах СНГ.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»: «ЕГЭ — это не только экзамен для выпускников, но и серьезный тест всей системы видеонаблюдения “Ростелекома” на слаженность работы. За более чем десять лет мы выработали четкий алгоритм: постоянное повышение квалификации операторов контакт-центра, круглосуточная готовность с марта по сентябрь и оперативная реакция на любой запрос участников. С запуска портала и горячей линии 24 февраля 2026 г. по настоящий момент мы уже обработали свыше 16 тысяч входящих звонков и 1,5 тыс. писем. Каждый контакт — это возможность предотвратить проблему на экзамене. Горячая линия продолжит работать до завершения всех экзаменационных процедур, потому что поддержка участников — это часть экосистемы честного ЕГЭ».

Система видеонаблюдения «Ростелекома» построена на базе защищенных высокоскоростных каналов связи и состоит из цифровых IP-видеокамер с широким углом обзора, высоким разрешением видео и качественным звуком, а также коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены в аудиториях и местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов. Они фиксируют ход проведения ЕГЭ, но не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Камеры видеонаблюдения установлены также в 252 региональных центрах обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 20 апреля 2026 г., прошел в штатном режиме без технологических сбоев. За проведением экзаменов наблюдало свыше 3 тыс. камер видеонаблюдения «Ростелекома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290