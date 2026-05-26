«Сферум» запускает новую обучающую игру для школьников по цифровой безопасности

«Сферум» в рамках своего просветительского проекта по информационной безопасности и цифровой гигиене «Путь в сети» запускает обучающую игру для школьников 7-12 лет «Галактический патруль». Она позволит детям наглядно изучить правила цифровой безопасности в удобном игровом формате. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Сферум» уделяет особое внимание безопасности как с помощью внедрения самых современных технических средств, так и с помощью продвижения различных образовательных программ в этой сфере. Новая игра для юных пользователей поможет детям разобраться, как распознать интернет-мошенников и понять, на что обращать внимание, а также как избежать неприятных ситуаций.

Чат-бот «Путь в сети» можно, в том числе, найти по поиску в Mах.

Летние каникулы — это отличная пора, чтобы отдохнуть, набраться сил и освоить что-то новое и интересное. Поэтому «Сферум» к окончанию учебного года подготовил для школьников познавательную игру. Все задания разработаны экспертами в области ИБ и основаны на реальных ситуациях, с которыми любой может столкнуться в цифровом мире. Игра будет полезна как детям, так и взрослым», — сказала директор по информационному сопровождению VK Кристина Давыдова.

