Рокетбанк запустил ИИ-приятеля «Роки» — ассистента для анализа транзакций и диалога о личных финансах

Рокетбанк представил нового цифрового помощникаИИ-приятеля «Роки». Он появился в обновлённой версии мобильного приложения и позволяет пользователям обсуждать свои доходы и расходы в формате привычного диалога. Об этом CNews сообщил представитель банка.

Большинство банковских приложений сегодня используют классические инструменты персонального управления финансами: категоризацию расходов, сводки по категориям и графики. «Роки» работает иначе. Вместо отдельных аналитических экранов пользователь может задать вопрос напрямую и получить ответ о своих тратах и движении денег.

ИИ-ассистент обрабатывает историю операций и отвечает на аналитические вопросы: как менялись расходы за месяц, на какие категории уходит больше всего средств, как распределяются траты в течение конкретного периода. Кроме анализа расходов, «Роки» может подсказать, как распределить бюджет на следующий месяц с учётом привычной структуры трат и сколько получится откладывать без резкого отказа от привычного образа жизни.

Ассистент объясняет финансовые данные простым языком и позволяет обсуждать её в формате диалога, а не работать с отчётами и сложными таблицами.

Технологически система объединяет анализ транзакционных данных и диалоговую модель искусственного интеллекта. Операции пользователя структурируются и обрабатываются, после чего языковая модель формирует ответ и может уточнять его в ходе диалога. Такой подход позволяет работать со свободными запросами, а не только с заранее заданными сценариями, как это происходит в большинстве банковских чат-ботов.

«Мы рассматриваем «Роки» как попытку пересобрать интерфейс банковского приложения. Вместо того чтобы показывать пользователю всё больше экранов аналитики и ожидать, что он сам сделает выводы, можно дать ему возможность просто спросить о своих деньгах. Когда финансовые данные становятся частью диалога, сама логика банковского интерфейса начинает меняться», — сказал Роберт Сабирянов, технический директор Рокетбанка.

В Рокетбанке отмечают, что «Роки» будет развиваться на основе обратной связи и запросов пользователей.

