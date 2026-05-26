Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость СУБД Jatoba и платформы Haspbox

Компании «Газинформсервис» и «Хаспбокс» объявили о завершении испытания и подтверждении корректности совместной работы СУБД «Ятоба» и платформы управления секретами Haspbox. Результаты тестирования показали стабильное взаимодействие решений в типовых сценариях эксплуатации.

Подтверждённая совместимость позволяет заказчикам использовать «Ятобу» и Haspbox в едином контуре для хранения и обработки данных с централизованным управлением учётными данными, паролями, ключами и другими секретами. Практическое преимущество такой связки — снижение рисков несанкционированного доступа к данным за счёт вынесения секретов из прикладного контура в специализированную систему управления доступом.

«Связка Jatoba и Haspbox закрывает два разных, но связанных слоя: управление секретами доступа к базе данных и защиту самого контура хранения и обработки данных. Протестированы сценарии, где приложения получают учётные данные извне, а не из локального окружения. Это особенно важно для кластерных и высоконагруженных контуров, где ротация паролей, разграничение ролей и трассируемость доступа к секретам должны работать предсказуемо и без простоев», — отметил менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис» Юрий Осипов.

«Мы с партнёрами стремимся заранее обеспечить технологическую совместимость, что позволяет заказчику сразу получать готовый сценарий работы, а не тратить ресурсы на дополнительную стыковку решений. Для бизнеса это более быстрый запуск, ниже стоимость внедрения и более короткий путь до практического результата», — сказала генеральный директор компании «Хаспбокс» Елена Непочатова.

«Ятоба» — российская СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL, предназначенная для построения отказоустойчивых систем хранения и обработки данных. Платформа включает инструменты для обеспечения стабильности работы и дополнительные функции кибербезопасности, включая SQL Firewall и механизмы защиты данных.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Haspbox — первая российская платформа для единого управления паролями пользователей и инфраструктурными ИТ-секретами, предназначенная для централизованного хранения, контроля доступа, ротации и аудита паролей, токенов, ключей и иных чувствительных данных. Использование платформы позволяет выстроить единый подход к управлению и автоматизации парольной политики в корпоративной инфраструктуре.

Технологическое партнёрство сторон направлено на развитие совместимых отечественных решений для корпоративного и государственного сегментов. Компании планируют продолжить развитие интеграции и оказывать заказчикам совместную техническую поддержку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

HP выпустила некачественные обновления BIOS для премиальных ноутбуков. Они теперь бесконечно перезагружаются, зависают и шумят

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290