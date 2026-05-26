«Первый Бит» перевел «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11

ИТ-интегратор «Первый Бит» перевел оптового поставщика сантехники «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11, сохранив все бизнес-критичные доработки и запустив маркировку товаров. Переход занял три месяца и был выполнен без остановки продаж: в понедельник утром сотрудники начали работу в новой системе. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

До старта проекта «Сантехкомплект» работал в «1С:УТ 10», которая уже не поддерживалась вендором. Обновления безопасности и законодательные требования, включая обязательную маркировку масляных рукавов и смазочных материалов, в старой версии отсутствовали.

Ручное управление резервами приводило к появлению «вечных» блокировок: товар числился за клиентом, но не отгружался, а менеджеры тратили часы на проверку и снятие таких резервов. Риск аварийной остановки учёта заставил руководство искать плановый путь миграции.

Специалисты нижегородского филиала компании «Первый Бит» реализовали все доработки через механизм расширений, не вскрывая типовую конфигурацию «1С:УТ 11». Это позволило сохранить возможность ежемесячных обновлений и упростить дальнейшее развитие.

Для ускорения работы с ассортиментом в 25 тыс. позиций интерфейс оснастили цветовой индикацией: строки подсвечиваются в зависимости от группы товара, статуса или складского признака — менеджеры быстрее ориентируются и реже ошибаются.

Ключевой находкой проекта стала переработка схемы резервирования. Теперь при оформлении заказа пользователь выбирает один из двух типов резерва: временный и постоянный. Каждую ночь система автоматически анализирует временные резервы: если заказ не оплачен или не подтверждён в оговорённый срок, резерв снимается, а освободившийся остаток пересчитывается и становится доступен для других клиентов. Постоянные резервы для стратегических партнёров сохраняются без изменений.

«Мы не просто перенесли старую логику резервов в новую систему, а переосмыслили её с учётом реального жизненного цикла заказа. Удалось совместить строгую типовую архитектуру с глубокой кастомизацией под бизнес-процессы оптовой торговли», — сказал программист компании «Первый Бит» в Нижнем Новгороде Виктор Савинов.

Миграция прошла по линейной, каскадной методологии Waterfall: анализ, разработка расширений, обучение ключевых пользователей и запуск в промышленную эксплуатацию. В пятницу вечером сотрудники завершили операции в старой системе, а в понедельник, после выходных, начали работу в новой. Параллельного учёта не потребовалось.

За три месяца команда «Первого Бита» не только перенесла данные, но и привела процессы закупки, приёмки и отгрузки к штатным возможностям «1С:УТ 11», что сократило потребность в нестандартных доработках в будущем.

Обновление учетной системы привело к росту эффективности бизнеса. Оборачиваемость складских запасов выросла на 7% — товар перестал «зависать» в неактуальных резервах и быстрее доходит до реальных покупателей. Скорость управленческой отчётности выросла на 5% благодаря типовым аналитическим панелям. Автоматическое снятие просроченных резервов исключило ручную ревизию и сократило число отказов клиентам при наличии товара. Все требования по маркировке закрываются типовым функционалом, без самописных «костылей».

«Переход на новую версию «1С:УТ» избавил нас от страха, что в один день система перестанет отвечать требованиям закона или остановит работу из-за ошибки совместимости. В ходе работы специалисты «Первого Бита» предложили ввести новую схему резервирования, которая помогла навести порядок в запасах: теперь менеджеры видят реальную доступность, склад не блокирует товар зря, а отчёты готовятся одним нажатием», — сказал исполнительный директор «Сантехкомплекта» Юрий Луковников.