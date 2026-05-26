«МегаФон»: старшеклассники Камчатки активно готовятся к поступлению в вузы через «Госуслуги»

В преддверии приемной кампании в высшие учебные заведения жители Камчатского края значительно увеличили активность на портале «Госуслуги». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. Объем передачи данных начал расти со второй половины марта 2026 г. и уже к середине мая 2026 г. увеличился на 80% по сравнению с зимними месяцами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» сейчас один из возможных способов подачи документов в университеты страны. Аналитики оператора отмечают, что чем ближе выпускные экзамены, тем чаще пользователи начинают изучать информацию по подаче документов, целевому обучению, подбору подходящего университета. Так за первые две недели мая школьники и их родители провели на портале на 43% больше времени, чем за аналогичный период апреля, а общий трафик вырос на 12%.

Среди абитуриентов Камчатки безусловным лидером остается Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга: на его официальный сайт приходится более 50% тематических запросов абонентов. Второе место занимает Дальневосточный федеральный университет (20%), а третье – Амурский государственный университет (АмГУ) (10%). Примечательно, что в этом году интерес к АмГУ вырос в 13 раз по сравнению с весной 2025 г. Аналитики отмечают, что вуз Благовещенска сместил с третьей строчки регионального рейтинга Владивостокский государственный университет и обогнал образовательные организации Хабаровска.

«Использование сервиса «Поступление в вуз онлайн» стало доминирующим способом дистанционной подачи документов в университет. В приемную кампанию 2025 г. КамГУ им. Витуса Беринга было подано около 2 тысяч заявлений от абитуриентов, более 70% из них в цифровом формате через портал «Госуслуги». В этом году подача документов стартует с 20 июня, мы ожидаем, что большинство также воспользуется онлайн-возможностью», – сказала Ольга Ребковец, и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга.

Чтобы старшеклассники могли подготовиться к подаче документов, изучать информацию и выбрать интересную специальность, «МегаФон» модернизирует связь в регионе. В мае 2026 г. специалисты выполнили обновление LTE-сети в Петропавловске-Камчатском по улицам Савченко, Степная, Циолковского, микрорайоне Авача – проведен рефарминг частот с переходом на стандарт связи четвертого поколения. Оптимизация позволила увеличить пропускную способность, улучшить качество мобильного интернета и обеспечить стабильное соединение интернет-соединение.

«Цифровизация приемной кампании – это переход к более открытой и удобной системе взаимодействия абитуриента и вуза. Мы видим, как растет осознанный интерес школьников к Госуслугам, и синхронно развиваем сетевую инфраструктуру, чтобы семьи могли обращаться к порталу без задержек даже в пиковые нагрузки», – сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

