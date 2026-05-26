«МегаФон»: россияне закупаются портативными колонками для отдыха за городом

С наступлением теплого сезона жители страны стали на 30% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая 2026 г. продажи умных часов и переносных музыкальных колонок выросли на 72% и 50% соответственно относительно того же периода апреля 2026 г., выяснили аналитики на основе данных продаж интернет-магазина и объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Помимо них одними из главных портативных гаджетов начала дачного сезона стали умные колонки (+33%) и беспроводные наушники (+32%). Также россияне чаще выбирают устройства, которые помогают им не зависеть от розетки: продажи универсальных внешних аккумуляторов емкостью от 6000 до 11000 мАч увеличились почти на 40%, а сверхъемких от 16000 мАч — на 24%.

Отдельный интерес пользователи проявили к устройствам для умного дома — их стали покупать на 88% активнее. Вместе с этим в разгар сезона поездок за город также вырос спрос на смарт-часы для детей (+21%) и транспондеры для автопутешествий (+86%).

Особой популярностью у россиян в мае пользовались планшеты — их приобретали на 70% активнее. Лидируют устройства Samsung, в частности, компактный Galaxy Tab A11. В топ моделей также попали iPad 2025 11, Galaxy Tab A11+ и Galaxy Tab S10 Lite. По динамике продаж первое место заняли планшеты Apple, а самым покупаемым гаджетом бренда стал iPad 2025 11.

«Далеко не все воспринимают отдых на даче или пикник на природе как повод для цифрового детокса. Большинству покупателей важно иметь доступ к привычным сервисам, музыке и фильмам, где бы они ни находились. Мы видим растущий спрос на портативные устройства, поэтому регулярно расширяем их ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями, чтобы клиенты получили больше впечатлений и комфорта от отдыха», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

По данным аналитиков, наиболее активные покупатели техники для поездок за город проживают в Москве и Подмосковье, Санкт‑Петербурге и Краснодарском крае. Кроме того, в топ-10 вошли Башкирия, Свердловская область, Самарская и Нижегородская области, а также Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край.

