KVADRA и Президентская академия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и Президентская академия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ закрепляет намерение сторон развивать совместные проекты в сфере образования, науки и инноваций, а также расширять практическое применение российских клиентских устройств в образовательной среде.

Соглашение предусматривает несколько направлений взаимодействия: совместные мероприятия, включая конференции, круглые столы, семинары, хакатоны и ярмарки вакансий, а также обмен лучшими практиками и экспертизы по использованию ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения.

Отдельный блок сотрудничества связан с учебным процессом. Стороны рассматривают возможность применения продуктов KVADRA в лекциях, семинарах и лабораторных работах. Также соглашение предусматривает организацию практики студентов Президентской академии в YADRO.

«Для нас важно, чтобы российские клиентские устройства KVADRA использовались не только как готовый продукт, но и как основа для практического обучения. Совместные проекты с Президентской академией позволят студентам ближе познакомиться с современной ИТ-инфраструктурой, сценариями применения персональных устройств и требованиями корпоративных заказчиков. Мы видим большой потенциал в таком формате сотрудничества: он связывает образовательную среду с реальными задачами технологического рынка», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

«Президентская академия развивает образовательные программы с учетом запросов государства, бизнеса и технологического рынка. Партнерство с KVADRA позволит расширить практическую составляющую обучения и дать нашим студентам возможность изучать и пробовать в работе передовые суверенные ИТ-технологии», — отметил Павел Клепинин, проректор Президентской академии.

Сотрудничество с ведущими образовательными организациями — одно из направлений развития YADRO. Компания последовательно работает с университетами и образовательными центрами, чтобы вовлекать студентов в реальные инженерные и продуктовые задачи, развивать прикладные компетенции и знакомить будущих специалистов с российскими технологическими решениями.