Разделы

Техника
|

Компания «Гигант - Комплексные системы» представила новый моноблок для бизнеса и государственных организаций

Российский производитель оборудования «Гигант - Комплексные системы» объявил о выпуске нового моноблока «Гигант-727», разработанного специально для использования в корпоративной ИТ-инфраструктуре различных организаций, включая образовательные учреждения и промышленные предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Комплексные системы».

Моноблоки построены на базе процессоров Intel Core i3/i5 12-14 поколений и поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. В качестве накопителей предусмотрены NVMe SSD формата M.2, а также дополнительные SSD/HDD-накопители 2.5".

Устройства доступны в вариантах с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов, включая модели с IPS- и VA-матрицами, разрешением до QHD и частотой обновления до 160 Гц. Для отдельных сценариев эксплуатации доступна комплектация с сенсорным дисплеем.

Моноблоки «Гигант-727» оснащаются современным набором интерфейсов, включая высокоскоростные порты USB 3.2 Type-C Gen 2x2, DisplayPort, HDMI и HDMI IN. Также предусмотрены беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, встроенные стереодинамики, микрофон и поворотная камера с разрешением 5 МП.

Для организаций с различными требованиями к эксплуатации доступны дополнительные опции конфигурации - сенсорный дисплей, DVD-привод, мобильное шасси для накопителей 2.5", а также расширенные возможности регулировки корпуса, включая изменение высоты, наклон и перевод экрана в портретный режим.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Сегодня российские компании все чаще предъявляют требования не только к производительности, но и к удобству эксплуатации, эргономике и гибкости конфигурации. При разработке нового моноблока «Гигант-727» мы сделали акцент именно на сочетании этих параметров - от современных интерфейсов и производительной платформы до возможностей адаптации устройства под конкретные задачи бизнеса и государственных организаций. Мы видим устойчивый спрос на современные отечественные решения для оснащения рабочих мест и продолжаем расширять линейку оборудования с учетом актуальных потребностей рынка», – отметил Яков Сотников, технический директор компании «Гигант - Комплексные системы».

Новая линейка моноблоков «Гигант» уже доступна для заказа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290