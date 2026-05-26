Компания «Гигант - Комплексные системы» представила новый моноблок для бизнеса и государственных организаций

Российский производитель оборудования «Гигант - Комплексные системы» объявил о выпуске нового моноблока «Гигант-727», разработанного специально для использования в корпоративной ИТ-инфраструктуре различных организаций, включая образовательные учреждения и промышленные предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Комплексные системы».

Моноблоки построены на базе процессоров Intel Core i3/i5 12-14 поколений и поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. В качестве накопителей предусмотрены NVMe SSD формата M.2, а также дополнительные SSD/HDD-накопители 2.5".

Устройства доступны в вариантах с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов, включая модели с IPS- и VA-матрицами, разрешением до QHD и частотой обновления до 160 Гц. Для отдельных сценариев эксплуатации доступна комплектация с сенсорным дисплеем.

Моноблоки «Гигант-727» оснащаются современным набором интерфейсов, включая высокоскоростные порты USB 3.2 Type-C Gen 2x2, DisplayPort, HDMI и HDMI IN. Также предусмотрены беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, встроенные стереодинамики, микрофон и поворотная камера с разрешением 5 МП.

Для организаций с различными требованиями к эксплуатации доступны дополнительные опции конфигурации - сенсорный дисплей, DVD-привод, мобильное шасси для накопителей 2.5", а также расширенные возможности регулировки корпуса, включая изменение высоты, наклон и перевод экрана в портретный режим.

«Сегодня российские компании все чаще предъявляют требования не только к производительности, но и к удобству эксплуатации, эргономике и гибкости конфигурации. При разработке нового моноблока «Гигант-727» мы сделали акцент именно на сочетании этих параметров - от современных интерфейсов и производительной платформы до возможностей адаптации устройства под конкретные задачи бизнеса и государственных организаций. Мы видим устойчивый спрос на современные отечественные решения для оснащения рабочих мест и продолжаем расширять линейку оборудования с учетом актуальных потребностей рынка», – отметил Яков Сотников, технический директор компании «Гигант - Комплексные системы».

Новая линейка моноблоков «Гигант» уже доступна для заказа.