Инженеры ВТИ внедрили ПО для расчета градирен АЭС и ТЭС

Специалисты Всероссийского теплотехнического института (ВТИ) применили собственную разработку для коммерческого заказа, рассчитав параметры вновь возводимой башенной градирни. Об этом CNews сообщил представитель ВТИ.

В мае 2026 г. стало известно о первом успешном коммерческом использовании программы, предназначенной для технологического расчета башенных испарительных градирен. Работа, проделанная коллективом ВТИ, знаменует собой важный этап в направлении разработки системы непрерывного мониторинга эффективности работы башенных испарительных градирен.

Ранее программа прошла серию внутренних сравнительных испытаний, в ходе которых получена достаточная для инженерных расчетов сходимость результатов.

В апреле 2026 г. в ВТИ обратился один из ведущих отечественных производителей высокоэффективных оросителей и водоуловителей. Заказчик поставил перед разработчиками задачу: провести серию технологических расчетов для вновь проектируемой каркасно-обшивной градирни БГ-1800.

Особый интерес представляла необходимость моделирования работы сооружения при различном количестве слоев оросителя и при различных технологических и метеорологических параметрах функционирования электростанции. Подобные многовариантные расчеты позволяют найти баланс между эффективностью охлаждения и экономической целесообразностью конструкции. Сотрудники ВТИ оперативно выполнили запрос, оформив результаты в виде пакета технических материалов. Полученные данные дают четкое понимание того, как то или иное конструктивное решение повлияет на итоговую температуру охлажденной воды.

Возможность точно прогнозировать температуру воды на выходе из градирни напрямую связана с глубиной вакуума в конденсаторе паровой турбины. Грубо говоря, чем точнее инженеры рассчитают охлаждение и внедрят необходимые технологические решения сегодня, тем меньше топлива – газа или угля – электростанция потратит завтра. Это напрямую влияет на экономичность работы оборудования станции и снижение себестоимости вырабатываемой электроэнергии.

«Использование собственного программного продукта позволяет нам не только оперативно проводить технологические расчеты градирен, но и выдавать наиболее эффективные рекомендации, адаптируя их под конкретные климатические условия и параметры оборудования заказчика», – отметили в институте.

Новая программа ВТИ фактически становится цифровым фундаментом для проектирования современных и модернизации действующих тепловых электростанций.