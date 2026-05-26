Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Инженеры ВТИ внедрили ПО для расчета градирен АЭС и ТЭС

Специалисты Всероссийского теплотехнического института (ВТИ) применили собственную разработку для коммерческого заказа, рассчитав параметры вновь возводимой башенной градирни. Об этом CNews сообщил представитель ВТИ.

В мае 2026 г. стало известно о первом успешном коммерческом использовании программы, предназначенной для технологического расчета башенных испарительных градирен. Работа, проделанная коллективом ВТИ, знаменует собой важный этап в направлении разработки системы непрерывного мониторинга эффективности работы башенных испарительных градирен.

Ранее программа прошла серию внутренних сравнительных испытаний, в ходе которых получена достаточная для инженерных расчетов сходимость результатов.

В апреле 2026 г. в ВТИ обратился один из ведущих отечественных производителей высокоэффективных оросителей и водоуловителей. Заказчик поставил перед разработчиками задачу: провести серию технологических расчетов для вновь проектируемой каркасно-обшивной градирни БГ-1800.

Особый интерес представляла необходимость моделирования работы сооружения при различном количестве слоев оросителя и при различных технологических и метеорологических параметрах функционирования электростанции. Подобные многовариантные расчеты позволяют найти баланс между эффективностью охлаждения и экономической целесообразностью конструкции. Сотрудники ВТИ оперативно выполнили запрос, оформив результаты в виде пакета технических материалов. Полученные данные дают четкое понимание того, как то или иное конструктивное решение повлияет на итоговую температуру охлажденной воды.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Возможность точно прогнозировать температуру воды на выходе из градирни напрямую связана с глубиной вакуума в конденсаторе паровой турбины. Грубо говоря, чем точнее инженеры рассчитают охлаждение и внедрят необходимые технологические решения сегодня, тем меньше топлива – газа или угля – электростанция потратит завтра. Это напрямую влияет на экономичность работы оборудования станции и снижение себестоимости вырабатываемой электроэнергии.

«Использование собственного программного продукта позволяет нам не только оперативно проводить технологические расчеты градирен, но и выдавать наиболее эффективные рекомендации, адаптируя их под конкретные климатические условия и параметры оборудования заказчика», – отметили в институте.

Новая программа ВТИ фактически становится цифровым фундаментом для проектирования современных и модернизации действующих тепловых электростанций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

В новый НИИ российского автопрома трудоустроят граждан КНР

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290