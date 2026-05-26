«Геоскан» объединил инструменты для управления образовательным дроном в приложении «Джамп 2»

ГК «Геоскан» представила приложение «Джамп 2» (Jump 2) для первого серийного российского образовательного квадрокоптера с бортовым ИИ «Геоскан Пионер Мини 2». Оно поможет школьникам, студентам и преподавателям быстрее начать практическую работу с дроном. «Джамп 2» доступно для скачивания в RuStore. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

С помощью приложения через смартфон или планшет можно пройти первичное обучение, поднять коптер в воздух, управлять полетом, видеть изображение с камеры и переносить отснятые материалы на мобильное устройство. При первом запуске «Джамп 2» показывает короткие подсказки. Они помогают разобраться в интерфейсе и начать работу без долгой настройки. После знакомства с приложением обучение можно отключить.

Пользователь может выбрать автоматический взлет и посадку, ручное управление и один из двух режимов работы. В режиме удержания высоты (Althold) квадрокоптер автоматически сохраняет высоту. В навигационном режиме (Navigation) аппарат удерживает высоту и положение после отпускания стиков. Ручное управление построено на двух виртуальных стиках: один отвечает за газ и поворот дрона, второй — за движение вперед, назад и в стороны. Чувствительность, размер, прозрачность и расположение стиков можно изменить в настройках.

На главном экране отображаются элементы управления, изображение с камеры в Full HD и основные параметры полета. Пользователь видит заряд батареи, высоту и горизонтальную скорость, может вручную менять наклон камеры и следить за съемкой во время полета. Фото и видео сохраняются во внутреннюю память квадрокоптера, а во встроенной галерее их можно просмотреть и перенести на смартфон.

«При обучении работе с беспилотниками важно снижать технический барьер первого запуска, чтобы занятие начиналось не с долгой настройки, а с работы с оборудованием. Приложение “Джамп 2” помогает быстрее подготовить @Геоскан Пионер Мини 2@ к полету, увидеть параметры аппарата и сохранить результаты съемки в одном приложении. Чем проще первый шаг к работе с дроном, тем больше молодых людей смогут осознанно прийти в отрасль и дальше развивать отечественные беспилотные системы», — сказал руководитель департамента развития образовательных продуктов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

Новое приложение доступно для смартфонов и планшетов на Android 6.0 и выше. Приложение «Джамп» (Jump) для управления квадрокоптером «Геоскан Пионер Мини» продолжает работать для пользователей этой модели. Оно по-прежнему доступно для скачивания в RuStore.

