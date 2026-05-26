Fix Price начинает внедрять собственный ИИ-сервис для контроля ценников и выкладки товаров

Сеть Fix Price объявила о начале пилота собственного ИИ-сервиса для автоматического контроля наличия товаров на полках магазинов и актуальности ценников – OSA (on shelf availability).

В рамках пилота разработанный компанией сервис OSA внедрили в 500 магазинах с различным уровнем трафика, чтобы оценить его эффективность в условиях разной оборачиваемости. По итогам, в отдельных точках зафиксирован прирост оборота до 2%.

Задача нового сервиса заключается в том, чтобы оперативно выявлять такие проблемы как недостаток товара на полках, отсутствие ценников и некорректная цена. Кроме того, система OSA способствует актуализации остатков: помогает быстро обнаружить, что товар, который числится в наличии, фактически отсутствует, списать недостачу и заказать новую партию.

Сеть ожидает, что использование нового сервиса и его дальнейшее масштабирование на большее число магазинов может увеличить рост продаж.

Fix Price активно использует ИИ-технологии в своих магазинах и офисных бизнес-процессах: это позволяет достигать больших результатов при снижении операционных затрат. Компания регулярно проводит для сотрудников обучающие тренинги по применению искусственного интеллекта.

