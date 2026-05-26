Экзамены под контролем: на Ямале будет задействовано более 2 000 видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» в Ямало-Ненецком автономном округе обеспечил видеонаблюдением аудитории для сдачи экзаменов. Итоговая аттестация проходит с 1 июня по 9 июля. В учебных учреждениях установлено более 2 тыс. камер с высоким разрешением и качественной звукозаписью. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Бойченко, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО: «В 2026 г. проверять свои знания на ЕГЭ и ОГЭ будут более 10 тыс. выпускников ямальских школ. Для успешной организации итоговой аттестации мы выстраиваем прозрачную и объективную систему, опираясь на современные технологии. Камеры видеонаблюдения помогают педагогам и наблюдателям контролировать честность проведения экзаменов, а ученикам — удержаться от соблазна заглянуть в шпаргалку».

Камеры установлены во всех аудиториях и штабах пунктов проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, местах работы предметной и апелляционной комиссий.

В кадр цифровых устройств попадают участники ЕГЭ, место печати и сканирования экзаменационных материалов. При этом персональные данные учеников, содержание заполненных бланков регистрации и ответы остаются втайне. Видеопоток будет транслироваться в режиме реального времени на портал «Смотри ЕГЭ» и «Смотри ОГЭ». Архив записей сохранится в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 г.

Оперативной доставке контрольных измерительных материалов в пункты сдачи способствуют защищенные каналы связи, обеспечивая усиление кибербезопасности и повышая уровень объективности проведения аттестации.

Камеры установлены и в школах труднодоступных населенных пунктов Ямала. В учреждениях Красноселькупского, Тазовского и Ямальского районов будет вестись видеозапись, которая после завершения экзамена сначала попадает в сеть хранения данных, а затем передается на портал видеонаблюдения.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «"Ростелеком" уже более 10 лет организует трансляцию из пунктов проведения экзаменов, делая процесс высокотехнологичным. Мы обеспечили бесперебойную работу камер даже в отдаленных территориях, создавая равные условия для проведения итоговой аттестации всем участникам аттестации. В дни мероприятий наши технические специалисты будут отслеживать работу системы видеонаблюдения, чтобы она функционировала без сбоев».


