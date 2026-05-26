Cделано за американцев: российский Caviar создал истинно американский смартфон вместо разработчиков оригинального «Tрампофона», сделанного в Китае

Международное ювелирное ателье Caviar представляет новую кастомную модель «T» на базе флагманской модели Apple iPhone 17 Pro Max. Новинка, вдохновленная американской символикой, призвана стать ответом на недавний резонансный запуск официального смартфона T1 от компании Trump Mobile. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В июне 2025 г. Trump Mobile анонсировали амбициозный проект, смартфон T1 (получивший в прессе имя «Трампофон»). Устройство позиционировалось как «полностью американское» и предлагалось по предзаказу с депозитом в $100. Однако, когда в мае 2026 г. первые аппараты наконец начали поступать журналистам и блогерам, смартфон оказался созданным на базе бюджетной модели Wingtech/HTC тайваньского производства. Цвет корпуса отличался от золотого. Кроме того, создатели допустили досадную ошибку в дизайне: на изображении флага США на задней панели оказалось всего 11 полос вместо положенных 13.

В мае в Caviar начали поступать заявки на персональный дизайн в стиле T1. Это подтолкнуло компанию сделать действительно премиальный продукт с американским характером. Бренд взял за основу флагманский аппарат от Apple, компании, которая является настоящей гордостью американской технологической индустрии.

Дизайнеры Caviar вдохновились самой первой визуальной концепцией «Трампофона», но полностью переработали ее в ювелирном ключе. Вместо пластика и дешевой печати была использована сложная ручная работа и драгоценные материалы.

Пресс-служба Caviar Истинно американский смартфон

Каноничный флаг: на задней панели устройства из золота и титана расположен каноничный флаг США. На нем выгравировано ровно 50 звезд, а также нанесены ровно 13 полос (семь красных и шесть белых).

Полосы и синий фон выполнены в ювелирной технике горячей перегородчатой эмали (cloisonné) с тонкими золотыми разделителями.

Золотая литера «Т»: В самом центре композиции на текстурированном золотом поле установлена объемная буква «Т», покрытая 24-каратным золотом.

Кастомный дизайн включает анодированный черный корпус iPhone 17 Pro Max для контраста с золотыми и эмалевыми элементами. Черный корпус, отсутствующий во флагманской линейке Apple является эксклюзивной разработкой Caviar.

Новая кастомная модель «T» будет доступна исключительно на базе iPhone 17 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ. Стоимость смартфона в этой комплектации составляет 649 тыс. руб.