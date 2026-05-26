Bell Integrator FabricaONE.AI принимает участие в создании новой цифровой платформы для телекоммуникационной компании

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) помогает разрабатывать совместно с заказчиком цифровую платформу для веб-ресурсов одной из телекоммуникационных компаний России. Решение на базе открытого ПО обеспечивает технологическую независимость, ускоряет запуск новых сервисов и повышает отказоустойчивость цифровых каналов, через которые ежедневно взаимодействуют до 1 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчику требовалось заменить монолитную систему на базе иностранного вендора на современную архитектуру в рамках импортозамещения – при этом без остановки работы текущих сервисов. Прежняя платформа ограничивала гибкость, замедляла внедрение инноваций и создавала риски простоев из-за отсутствия полноценной поддержки иностранных вендоров. Переход на микросервисы позволит сохранить стабильность работы для абонентов, снизить операционные риски и заложить основу для быстрого запуска новых тарифов, персональных предложений и партнерских интеграций.

В рамках проекта при участии команды Bell Integrator была спроектирована и внедрена архитектура на базе открытого ПО, запущены более 50 микросервисов и обеспечена их интеграция с основными цифровыми каналами – сайтом и мобильным приложением заказчика. Но работа еще ведется. Хотя уже сейчас платформа приносит ощутимую выгоду: сокращает время вывода новых продуктов на рынок, оптимизирует ИТ-затраты за счет отказа от дорогих лицензий и улучшает пользовательский опыт благодаря высокой скорости и стабильности работы сервисов.

Масштаб проекта подчеркивает его стратегическую значимость: помимо Bell Integrator в разработке принимают участие более 500 специалистов из разных организаций, а сама платформа обрабатывает трафик до 1 млн уникальных посетителей в сутки. Микросервисный подход обеспечивает мгновенное масштабирование под пиковые нагрузки и повышает отказоустойчивость – ключевые факторы для удержания клиентов и роста выручки компании.

Главной особенностью проекта является миграция с монолита на микросервисы в условиях живого трафика миллионов пользователей, без влияния на клиентский опыт. Это требует от Bell Integrator решения сложных технических и организационных задач, включая обеспечение нулевого простоя и полной согласованности данных. Благодаря чему заказчик получает современную, гибкую экосистему, которая значительно повышает бизнес-адаптивность и открывает возможности для внедрения инноваций.

«После завершения всего проекта платформа станет не просто технологическим обновлением — она превратит ИТ в реальный драйвер роста бизнеса. Заказчик получит независимость от иностранных вендоров, ускорит разработку новых сервисов и снизит операционные расходы. При этом миллионы абонентов не заметят перехода: все изменения будут происходить в фоновом режиме. Этот проект станет примером того, как грамотная архитектурная трансформация напрямую влияет на конкурентоспособность и финансовый результат компании», – сказали представители Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).