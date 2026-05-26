«Авито Подработка»: пенсионеры стали на 18% чаще интересоваться подработкой

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как изменился интерес пользователей пенсионного возраста к предложениям о подработке в январе—апреле 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. За год интерес к таким предложениям по всей России вырос на 18%. Одновременно увеличились и средние предлагаемые вознаграждения по ряду направлений подработки, доступных в том числе для пенсионеров: у водителей пассажирского транспорта и менеджеров по продажам они выросли на 23%, у горничных — на 21%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Больше всего среди исполнителей пенсионного возраста вырос интерес к подработке водителем-экспедитором — число откликов на такие предложения за год увеличилось в 2,4 раза (+136%). Это может быть связано с развитием рынка e-commerce и ростом спроса на логистические услуги. Кроме того, подобные задачи часто предполагают сменный формат и возможность самостоятельно регулировать нагрузку.

Второе место по динамике интереса заняла подработка оператором пункта выдачи заказов: откликаться на предложения, доступные для пенсионеров, стали почти в два раза (+92%) чаще, чем годом ранее. Такие смены в основном предполагают понятный функционал и работу рядом с домом.

Также значительно вырос интерес к подработке сортировщиком (+84%), продавцом-консультантом (+51%) и диспетчером (+44%).

При этом за последний год увеличилось и число самих предложений о подработке, доступных в том числе для исполнителей пенсионного возраста. Наиболее заметно количество таких смен выросло в сфере финансов и логистики (+143%), складской работы (+110%) и документооборота (+98%). Во многом это связано с развитием логистической инфраструктуры, расширением e-commerce и ростом спроса бизнеса на исполнителей.

«Рынок подработки становится более гибким и вариативным: компании все активнее внедряют сменные и проектные форматы занятости, а также расширяют подходы к поиску исполнителей. Это подтверждают и цифры: по данным отраслевых исследований, объем рынка платформенной занятости в России по итогам 2025 г. вырос примерно на 40% год к году. Сегодня заказчики ориентируются прежде всего на ответственность и готовность быстро включиться в задачу, а не на возраст исполнителя. Примечательно, что численность занятых в экономике сегодня растет в первую очередь за счет людей старшего возраста — и подработка здесь становится удобной точкой входа: она позволяет исполнителям оставаться в тонусе, применять накопленный опыт и самостоятельно выстраивать комфортный график. Судя по динамике, интерес к таким форматам с обеих сторон будет только расти», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

