«Аэромакс» и вьетнамская NST Group договорились о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем

Российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем ГК «Аэромакс» и вьетнамская технологическая группа National Security & Technology Group (NST Group) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет намерения сторон развивать совместную работу в области беспилотных авиационных систем на территории Социалистической Республики Вьетнам. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

Со стороны «Аэромакса» меморандум подписал заместитель генерального директора Валерий Пащенко. Церемония подписания прошла в Москве в присутствии члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, министра общественной безопасности СРВ генерала Лыонг Там Куанга.

NST Group со штаб-квартирой в Ханое – вьетнамский технологический интегратор, работающий с госзаказчиками. Компания развивает решения в области интеллектуального видеонаблюдения, искусственного интеллекта, защиты данных и беспилотных систем мониторинга.

Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, включая разработку и внедрение решений на базе БПЛА для задач мониторинга, геодезии, поисково-спасательных операций и логистики с учётом специфики вьетнамского рынка. Отдельным направлением станет реализация пилотных проектов и проработка возможностей локализации сборки беспилотных авиационных систем во Вьетнаме.

Меморандум также предусматривает сотрудничество в области подготовки кадров – разработку учебных программ, консультационную поддержку, создание экзаменационных механизмов и систем сертификации операторов БПЛА. Стороны договорились об обмене опытом и передаче технологий для содействия практическому внедрению экосистемы беспилотной авиации в различных социально-экономических секторах Вьетнама.

