Защитить себя и других от мошенников поможет обновленный «Определитель номера» в «Сбербанк Онлайн»

Каждому пользователю «Сбербанк Онлайн» (версия приложения от 17.5 на устройстве Android) стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. Поможет в этом бесплатный обновленный сервис «Определитель номера» в мобильном приложении банка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На главной странице «Определителя номера» теперь доступна история звонков ― там удобно выбрать и отправить в черный список нежелательные номера. Если это действительно мошенник, его телефон будет автоматически заблокирован или помечен соответствующим баннером при входящем звонке у других пользователей. То есть один человек может спасти миллионы других людей. Чтобы избежать ошибок, Сбербанк такую «разметку» многоэтапно проверяет, включая анализ с помощью искусственного интеллекта.

Сервис «Определитель номера» — это часть антифрод-системы Сбербанка, с тесной интеграцией по обмену номеров мошенников между крупнейшими банками, операторами связи, маркетплейсами, регуляторами и правоохранительными органами нашей страны.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Каждый из нас может не только защитить себя, но и стать частью общественно полезного дела ― борьбы с мошенничеством. Многие преступные сценарии начинаются именно со звонка. Злоумышленники меняют сим-карты и используют подменные номера, поэтому скорость их определения крайне важна. «Сбер» создал удобный инструмент, способный нанести ощутимый удар по мошенникам. Когда человек блокирует подозрительный номер, он помогает миллионам других людей. Это яркий пример взаимопомощи и коллективного цифрового иммунитета. «Определитель номера» ― один из самых востребованных сервисов безопасности. За прошлый год он проверил миллиард звонков россиянам, а за неполные пять месяцев 2026 г. — уже порядка 800 млн звонков».

Что еще нового в «Определителе номера»

Настройка блокировки нежелательных звонков стала отдельной кнопкой «Управлять блокировками». Можно выбрать категории абонентов, которые не смогут угрожать вашей безопасности как по телефону, так и в мессенджерах: мошенники, спам и реклама, скрытые номера, иностранные номера, незнакомые номера в мессенджерах.

В главном меню сервиса теперь находится и раздел «Настроить вид баннера при входящем звонке»: «СберКот» подскажет, брать трубку или нет. Баннеры-плашки, которые высвечиваются во время звонка, можно настроить под себя — менять их стиль, размер и расположение.

Появилась кнопка для перехода в сервис «Проверить номер». Здесь можно проверить, включен ли номер в базу как контакт мошенника.

Обновленный «Определитель номера» бесплатно доступен всем пользователям Android, начиная с версии 17.5 «Сбербанк Онлайн». Найти сервис просто: нажмите на значок «Щит» на главном экране приложения или зайдите во «Все настройки» → «Безопасность».

«Определитель номера» — сервис безопасности в «Сбербанк Онлайн», который помогает распознавать подозрительные и нежелательные звонки. Он входит в контур бесплатной комплексной защиты клиентов Сбербанка вместе с сервисами «Антивирус», «Близкие рядом» и другими настройками безопасности.

