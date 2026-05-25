«Яндекс Карты» помогут туристам сориентироваться в аэропортах и торговых центрах Турции

«Яндекс Карты» расширили навигацию внутри зданий в нескольких городах Турции. В преддверии летнего туристического сезона стали доступны маршруты по аэропортам и крупным торговым центрам страны. Обновление поможет туристам и местным жителям быстрее найти выход на посадку, зону выдачи багажа или нужный магазин в период одного из самых загруженных сезонов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше навигация внутри помещений в Турции была доступна только в аэропорту Стамбула (IST). Теперь построить маршрут можно также в аэропортах Измира (Adnan Menderes Airport), Анкары (Ankara Esenboğa Airport) и Антальи (Antalya Airport), а также в нескольких крупных ТЦ: Optimum Outlet и Cepa Alışveriş Merkezi в Анкаре, а также Olivium Outlet Center, Maltepe Park и ÖzdilekPark в Стамбуле.

Чтобы построить маршрут по аэропорту или торговому центру, пользователю необходимо выбрать свой этаж, уточнить местоположение на карте и найти конечную точку — например, выход на посадку, кафе или туалет. Для маршрута к конкретному гейту достаточно найти его на карте, зажать и нажать «сюда».

Как и при построении маршрутов внутри российских аэропортов, Карты предложат несколько вариантов пути с учетом особенностей здания. Приложение подскажет, где по пути находятся паспортный контроль, лифты, эскалаторы или выход на парковку. Функция особенно полезна в пиковые периоды, такие как летний туристический сезон, когда аэропорты и ТЦ работают с повышенной нагрузкой.

Технология работает на основе поэтажных планов и обновленных алгоритмов маршрутизации, которые учитывают этажность. Функция доступна в приложениях «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» на Android и iOS. Чтобы ей воспользоваться, необходимо обновить приложение до последней версии. В России эта технология работает в важных зданиях крупных городов страны: в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах и торговых центрах.

В планах компании — и дальше расширять покрытие навигации внутри помещений в Турции: добавить стадионы, базары и другие популярные общественные места.

