Выручка российского ИТ-сектора снижается

Аналитики «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды» изучили финансовые показатели российских ИТ-компаний по итогам 2025 г. и сравнили их с результатами годом ранее. В исследование вошли организации с основным ОКВЭД 62 («Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги») и 63 («Деятельность в области информационных технологий»). Анализ проводился на основе бухгалтерской отчетности, которую компании предоставили в налоговые органы. Данные приведены по состоянию на 1 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Несмотря на рост числа ИТ-компаний, отрасль показывает небольшое снижение совокупной выручки. Если на 1 мая 2024 го. в России насчитывалось 81,5 тыс. ИТ-юрлиц, то к маю 2026 г. их число выросло до 84,4 тыс. — на 3,5% или почти на 2,9 тыс. организаций. Одновременно совокупная выручка ИТ-отрасли по итогам 2025 г. сократилась на 0,75% — с 8,0 трлн до 7,94 трлн рублей. В абсолютных значениях снижение составило почти 60 млрд руб.

Одновременно немного сократилось число компаний с нулевой выручкой. В 2024 г. таких организаций насчитывалось 5,06 ьыс., или 5,63% от действовавших ИТ-юрлиц. В 2025 г. показатель снизился до 4,802 тыс. компаний, или 5,21%. То есть количество ИТ-компаний с нулевой выручкой сократилось на 258, а их доля — на 0,42 п.п.

Нулевая выручка не всегда означает кризисное состояние бизнеса. В эту категорию могут входить компании, которые временно не ведут активную деятельность и сдают нулевую отчетность; новые юрлица без завершенных контрактов, а также организации, которые находятся на стадии запуска проектов.

Число компаний с убытками в выборке остается крайне небольшим относительно общего массива. В 2024 г. прибыль ниже нуля показали четыре компании, в 2025 г. — 11. Их доля выросла с 0,00% до 0,01%. Поэтому главным индикатором напряжения в отрасли выглядит не рост убыточных юрлиц, а снижение совокупной выручки при продолжающемся увеличении числа компаний.

На фоне общей экономики ИТ-сектор пока выглядит заметно устойчивее. Ранее аналитики «Контур.Фокус» выяснили, что по итогам 2025 г. доля убыточных юридических лиц в стране выросла до 13,5% против 12,93% годом ранее.

Даниил Бориславский, эксперт «Контур.Эгиды»: «ИТ-сектор пока остается одной из наиболее устойчивых отраслей. Текущая динамика может говорить о постепенном охлаждении рынка после периода бурного роста 2022–2024 гг. На фоне активного импортозамещения и высокого спроса на цифровизацию ИТ-компании росли ускоренными темпами, однако к 2025 году часть игроков столкнулась со снижением корпоративных бюджетов, ростом стоимости разработки и усилением конкуренции. Вместе с тем структура отрасли остается стабильной: массового сокращения числа компаний не происходит, а доля организаций с нулевой выручкой в большинстве регионов остается относительно невысокой».

Среди крупных ИТ-регионов заметнее всего доля компаний с нулевой выручкой выросла в Ленинградской области — с 4,00% до 4,82% (+0,82 п.п.), Иркутской области — с 6,93% до 7,71% (+0,78 п.п.), Пермском крае — с 6,86% до 7,55% (+0,69 п.п.), Тульской области — с 4,07% до 4,75% (+0,68 п.п.), Новосибирской области — с 6,46% до 7,03% (+0,57 п.п.), Самарской области — с 4,94% до 5,50% (+0,56 п.п.).

В Татарстане доля ИТ-компаний с нулевой выручкой выросла с 4,93% до 5,38%, при этом абсолютное число таких компаний увеличилось со 158 до 182. В Новосибирской области показатель вырос со 145 до 156 компаний, в Самарской — с 79 до 89.

В части крупных ИТ-центров, напротив, доля компаний с нулевой выручкой снизилась. В Москве она сократилась с 5,12% до 4,70%, в Санкт-Петербурге — с 5,18% до 4,97%, в Московской области — с 6,25% до 5,42%, в Свердловской области — с 7,59% до 6,09%, в Нижегородской области — с 6,93% до 6,18%, в Краснодарском крае — с 6,35% до 5,62%.

Самые высокие доли ИТ-компаний с нулевой выручкой в 2025 г. зафиксированы в Бурятии — 11,51%, Карачаево-Черкесии — 10,53%, Северной Осетии — 10,53%, Хакасии — 9,70%, Новгородской области — 8,37%. Однако в этих регионах сам рынок ИТ-компаний значительно меньше, поэтому процентные изменения могут быть чувствительны даже к небольшому числу организаций.

«Отрасль сохраняет масштаб и продолжает расширяться по числу юридических лиц, однако поддерживать прежние темпы роста выручки рынку становится сложнее. Особенно чувствительными к таким изменениям могут быть небольшие разработчики, интеграторы и сервисные ИТ-компании. Их бизнес сильнее зависит от проектной загрузки, стоимости кадров и скорости согласования ИТ-бюджетов у заказчиков»”, – сказал Бориславский.

