В России разработали бесплатный детектор для поиска дипфейков

Компания «Архитех ИИ» разработала инструмент для борьбы с цифровым мошенничеством. Он будет доступен бесплатно и поможет выявлять фейковые фото и видео, сгенерированные ИИ. KodikScan определяет, создан ли контент искусственным интеллектом и поможет выяснить, какой нейросетью. Об этом CNews сообщили представители «Архитех ИИ».

Инструмент использует ML-модели для анализа цифрового контента и оценки вероятности ИИ-генерации или ИИ-манипуляции. Система принимает изображение, видео, аудио или текст, извлекает скрытые признаки сгенерированного контента визуальные паттерны, структуру шума, временную динамику видео, акустические особенности голоса и статистику текста. На основе этих признаков система помогает понять, насколько материал похож на сгенерированный или модифицированный ИИ. Система сравнивает контент с паттернами, которые научилась находить на большом количестве примеров, и так определяет вероятность, что видео или фото поддельное.

«Мы разработали KodikScan как бесплатный продукт для цифровой гигиены. Инструмент позволяет любому пользователю проверить изображение, видео, аудио или текст на предмет манипуляций. Это важно, ведь количество фейкового контента растет: в социальных сетях регулярно появляются фейковые «вбросы», мошенники присылают россиянам «кружочки» и видеосообщения от якобы друзей и знакомых с просьбами перейти по фишинговой ссылке или отправить деньги на счет. Дипфейки становятся ежедневной проблемой тысяч людей, и мы решили дать всем возможность проверить реальность контента прежде, чем принимать решение», — сказал разработчик ИИ-среды Kodik Рафаэль Гильмурахманов.

Если для граждан проверка контента на подлинность — вопрос цифровой грамотности, то для медиа и новостных агрегаторов — это вопрос юридической чистоты и сохранения репутации. Инструмент будет актуален для журналистов, авторов пабликов и блогеров, особенно на фоне инициативы РКН о превентивной блокировке резонансных дипфейков до проверки достоверности информации.

