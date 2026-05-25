«Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров

«Точка Банк» запустил сценарий, в котором можно сформировать QR-код прямо в чат-боте мессенджера — в «Макс». Ранее такой функционал уже был в Telegram. Предприниматель сам выбирает удобную площадку для своей работы и прямо в ней формирует QR-код и отправляет клиенту. Это первое на российском банковском рынке самостоятельное решение такого типа, которое реализовано без привлечения партнерских платежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Для банковского рынка это большой шаг в сторону более прикладной логики работы с оплатами. Чат-бот решает сразу две задачи: сохраняет выгоду СБП и сокращает путь от продажи до оплаты. Обычно создание платежных ссылок и QR-кодов остается внутри интернет-банка или сторонних сервисов. Здесь этот сценарий перенесен туда, где у бизнеса уже происходит продажа — без переключений между интерфейсами.

Сценарий прост и устроен в двух форматах. В базовом варианте сотруднику достаточно указать назначение и сумму платежа, чтобы сразу сформировать ссылку на оплату или QR-код. Для компаний, которые работают с повторяющимися товарами и услугами, доступен свой вариант – можно выбрать торговую точку, собрать корзину из заранее заведенных позиций и сформировать платеж без ручного ввода каждой суммы заново.

Готовый QR-код можно показать покупателю прямо с экрана телефона или планшета, а ссылку — мгновенно отправить в переписке.

Сами платежи через СБП можно подключить в банке за 10 минут, после чего бизнес практически сразу может начать работать с ботом.

Одна из острых задач МСБ — как дать сотруднику возможность принимать платежи, не открывая ему доступ в банк. Чат-бот решает это вопрос: предприниматель добавляет сотрудника — менеджера, администратора, кассира или курьера — прямо в личном кабинете, и он авторизуется в боте по номеру телефона. Это очень ускоряет работу в тех процессах, где оплатами занимаются не собственники, а команда.

«СБП и без того остается одним из самых выгодных способов приема оплаты для бизнеса: комиссия составляет 0,4% или 0,7% в зависимости от категории, платежи зачисляются мгновенно, без задержек и выходных. Чат-боты усиливают эту ценность, потому что переносят оплату в живую и динамичную среду — в привычный и удобный для предпринимателя мессенджер, где уже идет общение с клиентом. При этом предприниматель не привязан к одному каналу и может выбрать тот, где удобнее ему и его команде общаться и вести дела. Для нас было важно сделать сценарий приема оплаты, который отвечает ожиданиям бизнеса по скорости, простоте и безопасности операций. Бизнес получает инструмент, который помогает быстрее закрывать продажи и реально экономить ресурсы — человеческие и денежные», — сказал Евгений Глухов, руководитель продукта «QR-платежи» в «Точка Банке».

Решение органично встраивается в работу широкого круга предпринимателей: от стартапов до действующего МСБ в торговле, услугах, онлайне и офлайне. Особенно актуально там, где скорость расчета напрямую влияет на выручку — образование, туризм, бьюти, кейтеринг, мебель, ремонт техники, грузоперевозки и другие категории с активными продажами через менеджеров.

С 1 января 2026 г. услуги эквайринга облагаются НДС, и на этом фоне интерес бизнеса к более выгодным сценариям приема оплаты растет. В первый месяц после налоговых изменений «Точка Банк» помог клиентам адаптироваться к новым условиям: взял дополнительные расходы по НДС на себя и сохранил прежние ставки эквайринга для действующих клиентов, без повышения сверх тарифов.