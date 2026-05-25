T2 обеспечила покрытие на глубине 350 метров в алмазном карьере Архангельской области

T2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир базовую станцию в алмазном карьере на территории месторождения имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области. Это крупнейшее в мире алмазное месторождение, введенное в эксплуатацию за последние 10 лет. Голосовая связь и мобильный интернет теперь доступны на глубине 350 метров.

Проект инициировала компания «АГД Даймондс», которая хотела обеспечить качественную мобильную связь и интернет на производственных объектах. Особенность задачи заключалась в том, что покрытие внутри карьера должно было быть обеспечено до отметки минус 350 метров.

Технические специалисты T2 совместно с представителями горно-обогатительного комбината им. В. Гриба проанализировали траекторию движения горной техники и выбрали оптимальную точку для размещения оборудования для полноценного покрытия дна карьера. Для этого использовали специальную 9-метровую мачту на пригруженной опоре с бетонным основанием – это позволило соблюсти требования безопасности и мобильности объектов внутри карьера. Отдельная задача – обеспечить энергоснабжение базовой станции. Электроустановку адаптировали с учетом особенностей ландшафта.

Благодаря запуску базовой станции в любой точке месторождения есть стабильный сигнал и мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с. Теперь связью пользуются сотрудники «АГД Даймондс», которые работают на объектах карьера и погружаются на глубину.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2, сказал: «Развернуть промышленную сеть связи на алмазном карьере – это задача, где на кону не только инженерная сложность, но и безопасность людей. Благодаря решению технических специалистов Т2 мы получили не просто покрытие, а отказоустойчивую цифровую инфраструктуру. Теперь все необходимые системы работают в режиме реального времени даже в самых сложных участках карьера. Это надежный фундамент для перехода к автоматизированной добыче и эффективному обслуживанию техники».

Сергей Земский, начальник управления информационных технологий «АГД Даймондс», сказал: «Для производственных площадок в условиях удаленной инфраструктуры стабильная связь является важным инструментом безопасности и эффективности. Благодаря совместной работе с Т2 нам удалось обеспечить устойчивое мобильное покрытие, даже на глубине минус 350 метров, что позволяет сотрудникам оперативно взаимодействовать, решать производственные задачи и оставаться на связи в любой точке карьера».

