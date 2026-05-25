СУБД Jatoba успешно подтвердила производительность в пилотном проекте «Невского экологического оператора»

Компания «Газинформсервис», российский вендор в области кибербезопасности, совместно с интегратором «Айти Бизнес Консалтинг» провела пилотный проект проверки функционирования отечественной СУБД «Ятоба» в инфраструктуре компании «Невский экологический оператор» (НЭО). В рамках проекта была проведена проверка работоспособности биллинговой системы и «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Результаты показали, что СУБД Jatoba является производительным решением, по некоторым ключевым параметрам превосходящим продукты других вендоров, что позволяет рекомендовать ее для использования в корпоративных ИТ-ландшафтах.

Перед «Невским экологическим оператором», одной из компаний в сфере обращения с отходами и ЖКХ Северо-Западного региона, стояла задача оптимизировать работу парка информационных систем. Проект выполняла компания «Айти Бизнес Консалтинг».

В ходе испытаний специалисты провели замеры производительности эксплуатируемых систем. Тестирование проводилось в несколько этапов, менялись настройки конфигурации СУБД.

«Время исполнения запросов по некоторым операциям было значительно оптимизировано и сократилось в несколько раз. Также в ходе тестирования был выявлен и исправлен проблемный запрос в кастомной разработке: после оптимизации время его выполнения сократилось с 24 часов (постоянный тайм-аут) до 4 минут», — отметил Александр Васильев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности АО «Невский экологический оператор».

Отдельно было отмечено удобство работы с продуктом: эргономичный графический интерфейс управления, инструменты мониторинга, визуальный инструмент оптимизации SQL-запросов, механизмы маскирования и другие отличительные особенности. Специалисты заказчика по эксплуатации СУБД и инженеры системного интегратора отметили, что использование графического интерфейса управления (Jatoba Data Safe) упрощает работу и повышает эффективность сотрудников.

«Выбор СУБД "Ятоба" и результаты проведения испытаний в "Невском экологическим операторе" объективно доказывают, что она по ряду характеристик превосходит решения других вендоров СУБД. Мы продолжим активно развивать нашу СУБД "Ятоба", чтобы предоставить заказчикам новый уровень сервиса, надежности и производительности», — отметил Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Газинформсервис».

Сергей Еланкин, заместитель генерального директора «Айти Бизнес Консалтинг»: «На протяжении всего процесса замеров производительности отдельных операций нашим департаментом инфраструктуры велся мониторинг и контроль производительности аппаратного комплекса. Полученные результаты подтвердили, что СУБД "Ятоба" способна обеспечивать стабильную работу любых приложений в корпоративной среде».

Сотрудники НЭО адаптировались к новому решению без дополнительного обучения. Компания планирует расширять использование СУБД Jatoba и в других своих системах.

