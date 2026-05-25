Спрос на конвертер «Хи-Квадрат» для миграции с Oracle APEX вырос в пять раз

Во II квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2026 г. спрос на конвертер приложений с Oracle APEX от компании «Хи-Квадрат» – создателя платформы быстрой разработки Xsquare – вырос в пять раз. Это свидетельствует об усилении интереса бизнеса к отечественным решениям, созданным на базе PostgreSQL, как экономически выгодной альтернативе зарубежным системам. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Одним из ключевых факторов роста стала позиция регулятора: требования к импортонезависимости в области ключевого ПО последовательно усиливаются. Компании ищут инструменты, которые позволят выполнить их быстро и без значительных затрат. Переход на российские платформы для многих организаций стал первостепенной задачей.

Конвертер, позволяющий переносить данные с Oracle APEX и Oracle Forms компания выпустила осенью 2025 г. Решение автоматически переносит до 95% функционала. Утилита командной строки a2x (Apex2Xsquare) анализирует архитектуру приложения и формирует готовый скрипт для развертывания в Xsquare.

Инструмент одинаково эффективен как для небольших приложений на десяток страниц, так и для крупных корпоративных систем с тысячами страниц. Конвертер обрабатывает наиболее распространенные элементы Oracle APEX: формы, отчеты, таблицы, текстовые и числовые поля, справочники значений, бизнес-процессы и проверки данных.

Конвертер существенно сокращает сроки миграции. Типовое решение на 15-20 страниц один специалист переносит за рабочий день. Миграция системы на 230 страниц с сохранением Oracle Database и заменой только пользовательского интерфейса занимает три-пять дней. Утилита также формирует детальную статистику по объему предстоящих работ – это упрощает планирование проекта и расчет затрат.

«Миграция с Oracle – не нишевая история для нескольких крупных игроков. Это задача, с которой столкнулось большинство российских компаний, которые последние 20-30 лет строили свою архитектуру на зарубежном программном стеке. У них есть работающие системы, накопленная логика, обученные команды. Все это нужно перенести, а не выбросить. Наш конвертер дает возможность сохранить инвестиции в существующие решения и при этом двигаться вперед», – отметил технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.