Разделы

ПО Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Школа «Сколково», «Яндекс» и ИТМО будут готовить директоров по ИИ

Московская школа управления «Сколково», «Яндекс» и Университет ИТМО запустили образовательную программу для ИТ-руководителей, перед которыми стоит задача ИИ-трансформации бизнеса. За время обучения участники разработают для своей компании комплексную стратегию по внедрению ИИ: дорожную карту, архитектуру решений и финансовую модель. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа предназначена для топ-менеджеров в сфере ИТ — директоров по технологиям, руководителей инфраструктурных и цифровых подразделений. На обучении они узнают, как перейти от точечного использования ИИ к системному внедрению в ключевые бизнес-процессы — производство, продажи, управление персоналом, маркетинг и бюджетирование (AI-first подход). Практическая часть будет построена на отраслевых кейсах: их подберут с учётом индустрий, из которых придут участники.

ИТМО и Школа «Сколково» отвечают за академическое и исследовательское наполнение, а «Яндекс» — за инфраструктуру, разработку бизнес-кейсов для практики и обучение прикладным навыкам работы с ИИ-инфраструктурой и генеративными моделями.

«Яндекс» также предоставит участникам гранты на использование облачных мощностей и откроет им доступ к платформе Yandex AI Studio. С ее помощью слушатели смогут создать собственных ИИ-агентов для анализа данных, коммуникации с клиентами, автоматизации планирования и других задач. Отдельное внимание уделят ИИ-инфраструктуре, работе с корпоративными данными и возможностям, которые дают разные нейросетевые модели.

«Две трети российских компаний уже применяют генеративные нейросети, но во многом их использование остается фрагментарным. Чтобы получить значимый экономический эффект, руководителям необходимо комплексно подходить к внедрению ИИ. Мы даём возможность учиться не по абстрактным учебникам, а на реальных сценариях и инструментах. Кроме того, участники станут частью закрытого комьюнити руководителей, в котором смогут обменяться реальным опытом ИИ-трансформации бизнеса», — сказала Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе».

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Программа рассчитана на девять месяцев и состоит из девяти модулей. В финале участники будут защищать свои ИИ-стратегии перед экспертным советом. Выпускники получат диплом о переквалификации от Школы управления «Сколково».

Необходимость комплексного обучения руководителей связана с ситуацией на рынке. Согласно исследованию «Яндекса» и «Яков и партнеры», ожидаемый экономический эффект от искусственного интеллекта в России к 2030 г. оценивается в 7,9–12,8 трлн руб. в год, а наибольший рост выручки ожидается у компаний, которые встроят ИИ-технологии в ключевые процессы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290