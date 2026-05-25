Школа «Сколково», «Яндекс» и ИТМО будут готовить директоров по ИИ

Московская школа управления «Сколково», «Яндекс» и Университет ИТМО запустили образовательную программу для ИТ-руководителей, перед которыми стоит задача ИИ-трансформации бизнеса. За время обучения участники разработают для своей компании комплексную стратегию по внедрению ИИ: дорожную карту, архитектуру решений и финансовую модель. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа предназначена для топ-менеджеров в сфере ИТ — директоров по технологиям, руководителей инфраструктурных и цифровых подразделений. На обучении они узнают, как перейти от точечного использования ИИ к системному внедрению в ключевые бизнес-процессы — производство, продажи, управление персоналом, маркетинг и бюджетирование (AI-first подход). Практическая часть будет построена на отраслевых кейсах: их подберут с учётом индустрий, из которых придут участники.

ИТМО и Школа «Сколково» отвечают за академическое и исследовательское наполнение, а «Яндекс» — за инфраструктуру, разработку бизнес-кейсов для практики и обучение прикладным навыкам работы с ИИ-инфраструктурой и генеративными моделями.

«Яндекс» также предоставит участникам гранты на использование облачных мощностей и откроет им доступ к платформе Yandex AI Studio. С ее помощью слушатели смогут создать собственных ИИ-агентов для анализа данных, коммуникации с клиентами, автоматизации планирования и других задач. Отдельное внимание уделят ИИ-инфраструктуре, работе с корпоративными данными и возможностям, которые дают разные нейросетевые модели.

«Две трети российских компаний уже применяют генеративные нейросети, но во многом их использование остается фрагментарным. Чтобы получить значимый экономический эффект, руководителям необходимо комплексно подходить к внедрению ИИ. Мы даём возможность учиться не по абстрактным учебникам, а на реальных сценариях и инструментах. Кроме того, участники станут частью закрытого комьюнити руководителей, в котором смогут обменяться реальным опытом ИИ-трансформации бизнеса», — сказала Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе».

Программа рассчитана на девять месяцев и состоит из девяти модулей. В финале участники будут защищать свои ИИ-стратегии перед экспертным советом. Выпускники получат диплом о переквалификации от Школы управления «Сколково».

Необходимость комплексного обучения руководителей связана с ситуацией на рынке. Согласно исследованию «Яндекса» и «Яков и партнеры», ожидаемый экономический эффект от искусственного интеллекта в России к 2030 г. оценивается в 7,9–12,8 трлн руб. в год, а наибольший рост выручки ожидается у компаний, которые встроят ИИ-технологии в ключевые процессы.