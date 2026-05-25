Шаг к комплексной безопасности: Kaspersky (KUMA) и Dallas Lock объединяют усилия для защиты цифровой среды

Подтвердили совместимость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform с системой защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Специалисты из «Лаборатории Касперского» и Центра защиты информации ГК «Конфидент» успешно завершили испытания. В рамках тестов совместимости подтверждено корректное получение логов системы Dallas Lock 8.0 (редакции «К», версии 11.4.2.843 и редакции «С», версии 12.10.6.877) и событий Единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock (версии 4.0.294.0 и 4.0.354.0) в формате CEF продуктом Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) версии 3.2, 3.4, 4.0, 4.2, а также корректная нормализация данных логов.

Срок действия заключения о совместимости согласно сроку поддержки KUMA для: версии 3.2 до 04 июня 2027 г.; версии 3.4 до 28 ноября 2027 г.; версии 4.0 до 08 декабря 2028 г.; версии 4.2 до 19 декабря 2027 г.

«Мы осуществили одно из ключевых подписаний технологического партнерства в этом году между нашей компанией и «Лабораторией Касперского», подтвердив совместимость между продуктами Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и Dallas Lock 8.0, ЕЦУ Dallas Lock. Это сотрудничество ознаменует новую главу в развитии наших технологических партнерств. Благодаря этому объединению мы сможем существенно улучшить результативность работы подразделений кибербезопасности как у существующих, так и у новых заказчиков. Наше взаимодействие с «Лабораторией Касперского» представляет собой значительный прогресс в построении защищенной цифровой среды. Совместные усилия наших экспертов и инженеров приведут к созданию комплексных решений, которые будут не только отвечать текущим вызовам, но и предугадывать будущие тенденции в мире кибербезопасности. Это позволит нашим клиентам всегда оставаться на шаг впереди потенциальных злоумышленников. Мы с нетерпением ждем начала плодотворной работы в рамках этого партнерства и уверены, что оно принесет значительные выгоды всем нашим заказчикам и партнерам, укрепляя доверие и создавая более безопасное будущее для всех», — сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес-партнерству ЦЗИ ГК «Конфидент».

Dallas Lock 8.0

Сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур). Представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Windows с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. Редакция «К» предназначена для защиты конфиденциальной информации, редакция «С» — для защиты конфиденциальной информации и информации, составляющей государственную тайну. Продукт включен в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России.

ЕЦУ Dallas Lock

Это кросс-платформенный центр управления, контролирующий безопасность всей ИТ-инфраструктуры организации вне зависимости от её структуры и масштабов. Предназначен для контроля целостности настроек активного сетевого оборудования и управления всеми решениями продуктовой линейки Dallas Lock.

Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA)

Это российская SIEM-система для централизованного сбора, анализа и мониторинга событий информационной безопасности. Повышает прозрачность защищаемой инфраструктуры, усиливает эффективность мер защиты и помогает выстроить долгосрочную стратегию обеспечения безопасности. Легко встраивается в существующую ИТ и ИБ-инфраструктуру и помогает подойти комплексно к вопросу соответствия требованиям внешних регулирующих органов.