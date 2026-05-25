Безопасность ИТ в банках
Приорбанк выбрал систему предотвращения мошенничества «БПС Инновационные программные решения»

Приорбанк (Республика Беларусь) внедрил систему предотвращения мошенничества от «БПС Инновационные программные решения». Система предотвращения мошенничества – это аналитическая платформа для обнаружения и предотвращения мошенничества в различных каналах, а также поведенческого профилирования клиентов.

Система противодействия мошенничеству «СмартВиста» обеспечивает кросс-канальный мониторинг и выявление подозрительных операций, включая сеть банкоматов и терминалов, СДБО физических лиц, СДБО юридических лиц, систему мгновенных платежей Республики Беларусь.

В рамках проекта реализована интеграция с решениями F6, которая позволяет использовать данные поведения пользователя на устройстве, данные самого устройства и сессионную аналитику совместно с транзакционными данными и историческими данными, полученными из каналов Аналитической платформы.

При выявлении подозрительной активности, обнаружении мошеннических действий, система отправляет команду в процессинговую систему банка на блокировку карты либо личного кабинета клиента в СДБО. Взаимодействие с процессинговой системой и СДБО банка осуществляется по API и через специальный веб-интерфейс «СмартВиста». Таким образом, система предотвращения мошенничества может быть интегрирована с платформами сторонних поставщиков, которых выбирает банк.

Данный проект был выполнен при сотрудничестве компании «Фарнелл», которая поставляет и обслуживает банкоматы, платежные терминалы, почтоматы, комплексы персонализации банковских пластиковых карт, весогабаритные измерители, электронные очереди и информационные киоски на рынке Республики Беларусь, при этом обеспечивает полный спектр дополнительных услуг.

«Внедрение системы предотвращения мошенничества – важный шаг в укреплении доверия наших клиентов. Теперь мы располагаем современным, отказоустойчивым инструментом, который позволяет в режиме реального времени выявлять и предотвращать мошеннические операции. Это не просто технологическое обновление: это наш вклад в создание безопасной финансовой среды, где средства клиентов защищены на самом высоком уровне. Мы уверены, что новая система значительно повысит уровень безопасности и позволит нам ещё эффективнее противостоять актуальным угрозам», – отметили в Приорбанке.

«Реализация проекта по внедрению нашего антифрод-решения в Приорбанке проходила поэтапно и потребовала тщательной интеграции платформы в существующую экосистему. Наша команда уделила особое внимание настройке алгоритмов под специфику банковского окружения и обеспечению бесшовного взаимодействия с действующими системами. Результат – надёжное, масштабируемое решение, которое не только отвечает текущим требованиям безопасности, но и готово к развитию в соответствии с будущими вызовами. Мы гордимся тем, что наш продукт стал ключевым элементом защиты финансовых активов клиентов банка, и рады были сотрудничать с командой банка и командой «Фарнелл» – нашего партнера в Республике Беларусь», – сказал Дмитрий Бубнов, генеральный директор «БПС Инновационные программные решения».

