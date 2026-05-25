МТС запустила повышенный кешбэк при оплате покупок QR-кодом в «Мой МТС»

МТС запускает для новых пользователей дебетовой карты «МТС Деньги» повышенный кешбэк 5%, который будет доступен при оплате покупок по QR-коду через приложение «Мой МТС». Предложение распространяется на наиболее популярные категории кешбэка – супермаркеты, кафе и транспорт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предложение в виде повышенного кешбэка действует для новых клиентов, оформивших дебетовую карту «МТС Деньги» в период с 25 мая по 30 июня 2026 г. Войти в приложение «Мой МТС» можно с помощью номера телефона любого российского оператора.

Мгновенно выпустить виртуальную дебетовую карту клиенты могут прямо в приложении «Мой МТС» в разделе «Деньги», а также онлайн на сайте. По карте уже будут активны указанные категории повышенного кешбэка при оплате по QR-коду.

Также каждый месяц держателям карты «МТС Деньги» доступны на выбор пять категорий кешбэка до 30%. который начисляется даже при оплате по QR. Накопленный кешбэк можно обменивать на рубли и возвращать до 20 тыс. руб. за совершенные покупки обратно на карту «МТС Деньги».