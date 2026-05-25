МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области

МТС сообщила, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Калужской области вырастет до 52. Общее количество отечественного телеком-оборудования в 76 регионах России достигнет 3,8 тыс. единиц.

В этом году российские базовые станции «Иртея» выйдут в эфир практически во всех районах Калужской области. Больше всего российского «железа» установят в Сухиничском, Козельском, Думиничском и Дзержинском муниципальных округах.

В настоящее время уже запущены 33 базовые станции российского производства. Телеком-оборудование вводится в эксплуатацию специалистами МТС как в районных центрах (Козельск, Мещовск), так и малых населенных пунктах. Например, в деревне Усохи Людиновского района, где проживает всего 13 человек. Но теперь они наравне с жителями крупных городов могут пользоваться услугами связи, выходить в интернет, совершать покупки на маркетплейсах благодаря более устойчивому покрытию сети.

Оборудование работает в диапазонах LTE. Функционал включает в себя интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«В существующих реалиях важно быть независимым от внешних факторов в такой важной отрасли как связь. Мы в МТС развиваем собственные проекты импортозамещения в различных технологичных сферах, поэтому предоставление услуг на отечественном оборудовании – это логичный этап развития нашей инфраструктуры. «Иртея» гармонично вплетается уже в существующую сеть и показывают стабильность работы. В этом году отечественные базовые станции появятся практически во всех районах региона, поэтому калужан ждет более устойчивое покрытие LTE», — сказала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.