Разделы

|

МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области

МТС сообщила, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Калужской области вырастет до 52. Общее количество отечественного телеком-оборудования в 76 регионах России достигнет 3,8 тыс. единиц.

В этом году российские базовые станции «Иртея» выйдут в эфир практически во всех районах Калужской области. Больше всего российского «железа» установят в Сухиничском, Козельском, Думиничском и Дзержинском муниципальных округах.

В настоящее время уже запущены 33 базовые станции российского производства. Телеком-оборудование вводится в эксплуатацию специалистами МТС как в районных центрах (Козельск, Мещовск), так и малых населенных пунктах. Например, в деревне Усохи Людиновского района, где проживает всего 13 человек. Но теперь они наравне с жителями крупных городов могут пользоваться услугами связи, выходить в интернет, совершать покупки на маркетплейсах благодаря более устойчивому покрытию сети.

Оборудование работает в диапазонах LTE. Функционал включает в себя интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«В существующих реалиях важно быть независимым от внешних факторов в такой важной отрасли как связь. Мы в МТС развиваем собственные проекты импортозамещения в различных технологичных сферах, поэтому предоставление услуг на отечественном оборудовании – это логичный этап развития нашей инфраструктуры. «Иртея» гармонично вплетается уже в существующую сеть и показывают стабильность работы. В этом году отечественные базовые станции появятся практически во всех районах региона, поэтому калужан ждет более устойчивое покрытие LTE», — сказала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Розовые очки разбиты вдребезги. В российском ИТ становится все меньше денег – совокупная выручка упала впервые за годы, конкуренция растет как на дрожжах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290