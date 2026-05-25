Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

«МегаФон» обеспечил связью якутских горняков

Устойчивую голосовую связь провели на производственной площадке горнодобывающей компании АО «Прогноз» в Кобяйском районе Якутии. «МегаФон» запустил базовую станцию на территории месторождения Вертикальное, обеспечив стабильным покрытием обогатительную фабрику и вахтовый посёлок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Месторождение «Вертикальное» располагается в Ламынхинском наслеге Кобяйского района. Основное полезное ископаемое – серебро, попутно добываются медь, свинец и цинк. АО «Прогноз» проводит полный цикл горно-металлургического производства — от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска металла.

Появление мобильной связи в условиях суровой якутской природы и вечной мерзлоты решает ряд критически важных задач. Теперь сотрудники могут оперативно решать организационные вопросы, согласовывать логистику, передавать срочные сообщения и координировать производственные процессы. Кроме того, у вахтовиков, работающих вдали от дома на протяжении длительного времени, появилась возможность звонить родным, оставаясь с ними всегда на связи.

«Месторождение — это сложный производственный организм, где каждая минута имеет значение. Запуск мобильной связи на фабрике и в вахтовом посёлке закрывает потребность в оперативной коммуникации. Теперь наши специалисты могут мгновенно обмениваться данными, а сотрудники чувствовать себя увереннее, зная, что они всегда на связи», — сказал руководитель ИT-отдела АО «Прогноз» Сергей Попов.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

«Стандарт сотовой связи 2G, хотя и является базовым, идеально подходит для задач голосовой связи и передачи текстовых сообщений, которые крайне необходимы для координации работ на удалённых объектах. Это первый шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы на месторождении, который позволит в будущем внедрять более сложные решения для автоматизации процессов», — сказала директор «МегаФона» в Республике Якутия (Саха) Наталья Некрасова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290