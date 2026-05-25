«Корус Консалтинг» перевел страховую компанию «Гелиос» на новую версию K-Team HRM и внедрил модуль управления целями и KPI

Страховая компания «Гелиос» завершила переход на новую версию HRM-платформы K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Более 600 сотрудников организации получили доступ к единому цифровому пространству с высокой степенью персонализации контента, интуитивно понятным интерфейсом и разнообразной функциональностью для совместной работы и внутренних коммуникаций. За три месяца количество посетителей портала увеличилось на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

В 2022 г. в компании «Гелиос» появился один из модулей K-Team HRM – корпоративный портал, реализованный на базе «Битрикс24», с доступом к сервисам, личному кабинету сотрудника, новостям и проектному опыту бизнеса. В 2026 г. компания решила пересмотреть подход к цифровой среде сотрудников и перейти на комплексную HRM-систему, подключив все модули K-Team HRM: адаптация, обучение, оценка 360, геймификация, управление по целям и KPI и не только.

Ключевым нововведением при переходе на HRM стало внедрение модуля «Управление по целям и KPI», который команда K-Team адаптировала под бизнес-процессы компании всего за три месяца, а также провела обучение по работе с модулем для ключевых пользователей. Процесс целеполагания в «Гелиос» был устоявшимся и стандартизированным, но существовал в отрыве от единой цифровой среды. Цели и ключевые показатели фиксировались в разрозненных Excel-таблицах, их сложно было соотнести между собой (от стратегических задач компании до индивидуальных планов сотрудников), а для контроля исполнения требовалось вручную сверять отчеты и уточнять все детали. Теперь система позволяет объединять усилия сотрудников вокруг общих целей компании, наглядно каскадировать их до уровня подразделений и конкретных специалистов, а также в любой момент отслеживать прогресс по индивидуальным показателям в едином окне — без поиска нужной версии файла и ручного сведения данных.

«Модуль целеполагания K-Team включает в себя все, что нужно для эффективной работы: от постановки KPI до формирования отчетов — просто, понятно, без избыточных функций и визуального шума. Особенно мы оценили подробные отчеты, которые легко сформировать и выгрузить в Excel в пару кликов. Теперь все данные надежно хранятся в единой системе – при изменениях в кадровом составе руководителей всегда можно отслеживать прошлые результаты команды. Это эффективно, прозрачно и надежно», – сказала Светлана Лаптухова, HRD страховой компании «Гелиос».

В ходе проекта стилистика интерфейсов HRM-системы была адаптирована под фирменный стиль компании с помощью встроенных инструментов K-Team. Главная страница стала персонализированной за счет множества настраиваемых виджетов. Также удалось упорядочить ссылки на другие корпоративные ресурсы, что особенно важно для новичков, которым необходимо погрузиться в жизнь компании без стресса с первого рабочего дня.

В новостной ленте администраторы публикуют информацию о корпоративных событиях, новых сотрудниках, открытии филиалов, проектном опыте, конкурсах, праздниках. В обновленном решении реализована возможность таргетированной трансляции новостей на разные группы сотрудников, что позволяет доносить информацию адресно и без лишнего шума. В новом разделе «Медиагалерея» хранятся фото и видео с корпоративных событий в высоком качестве – коллеги могут оставлять лайки и комментарии к контенту. Создан раздел «Вакансии», где сотрудники могут откликнуться на открытые позиции сами или порекомендовать знакомых с релевантным опытом. Одной из самых используемых функций стал виджет «Дни рождения» на главной странице, который напоминает о необходимости поздравить коллегу, причем сделать это можно прямо на портале.

В планах компании – тестирование модуля «Адаптация» K-Team HRM и дальнейшее развитие платформы для повышения вовлеченности сотрудников и сокращения времени на адаптацию новых сотрудников. Один из приоритетов – построение культуры благодарностей, чтобы сотрудники могли говорить друг другу «спасибо» за помощь внутри портала. Подобные инструменты помогают укреплять и развивать корпоративную культуру.

Также в компании уже запланирован переход на встроенный в корпоративный портал мессенджер, который позволит всегда оставаться на связи с коллегами, создавать группы и чаты и обмениваться файлами.

«Мы видим, как наши клиенты постепенно переходят от использования HRM-платформы как корпоративного портала к созданию комплексной цифровой экосистемы. “Гелиос” выбрали путь последовательного развития: обновление интерфейса, настройка персонализации, а затем и внедрение сложных модулей вроде управления по целям. Такой подход позволяет адаптировать платформу под реальные потребности бизнеса», – сказал Александр Невинчанный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».