Еще 6 тысяч челнинцев получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Набережных Челнах. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили жители еще семи многоквартирных домов автограда.

Гигабитная сеть МТС появилась в семи многоэтажных домах жилых комплексов «Новое побережье», «Парус», «Крылатый» в Набережных Челнах. Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, высокая пропускная способность которого способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок. Работы по расширению сети фиксированной связи коснулись домов в новостройках по адресам: ул. Раскольникова, 5б, 5в, 5г; ул. Академика Королева, 37, 37б, 37в и ул. В. Береговая, 33.

«Наряду с ремонтом и обустройством квартиры, многие новоселы заранее изучают вопрос наличия телеком-инфраструктуры и подключают домашний интернет сразу при заселении. Поэтому в больших городах, где активно строятся и сдаются новые дома, спрос на фиксированный интернет всегда высокий, как, например, в ЖК «Новое побережье» в Набережных Челнах, который рассчитан на проживание около 5 тыс. человек. Помимо экономии за счет объединения нескольких услуг в один «пакет», высокоскоростной домашний интернет позволяет оснастить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими решениями для комфорта и безопасности жителей», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

МТС планомерно обеспечивает телеком-инфраструктурой новостройки республики, а также обновляет сеть в существующем жилом фонде, обеспечивая цифровой комфорт в домах татарстанцев. По данным аналитиков МТС, за 2025 г. количество подключенных к сети оператора домохозяйств в Татарстане увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.