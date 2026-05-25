«Диасофт» и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

19 мая 2026 года компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей экономики, и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), подписали меморандум о сотрудничестве. Организации объединят усилия, чтобы максимально улучшить образовательную программу студентов и помочь им стать высококвалифицированными ИТ-специалистами. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Сотрудничество с НИУ ВШЭ позволит компании «Диасофт» не только инвестировать в потенциальные кадры, но и следовать приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2026 №270. Из документа следует, что средние и крупные ИТ-компании обязаны содействовать развитию образовательных программ в вузах.

В рамках сотрудничества планируется передача университету лицензии на автоматизированную банковскую систему (АБС) Digital Q.CoreBanking от «Диасофт» для обучения студентов.

«Скоро студенты могут стать нашими сотрудниками, поэтому мы знакомим их с нашей АБС Digital Q.CoreBanking уже сегодня. ИТ-специалисты "Диасофт" рады делиться опытом и экспертизой, участвуя в создании курсов обучения и преподавая лично», – сказал Максим Кутузов, коммерческий директор компании «Диасофт».

«Сотрудничество с "Диасофт", совместные стажировки и возможность дополнительного обучения на АБС, которой пользуются крупнейшие российские финансовые организации, позволят сделать образование наших студентов еще более практическим и бизнес-ориентированным», – сказал директор Московского института электроники и математики (МИЭМ) НИУ ВШЭ Дмитрий Коваленко.

АБС Digital Q. CoreBanking позволяет решать как текущие задачи банковского бизнеса, так и обеспечивать его развитие в перспективе. «Диасофт» постоянно совершенствует систему благодаря обратной связи на проектах внедрения, а также в результате регулярных обновлений с учетом изменений российского законодательства, инициатив Банка России и технологических трендов.



