Банк «Русский Стандарт» запустил АУСН на базе решения BSS

Клиентам банка «Русский Стандарт» из сегмента микро- и малого бизнеса стал доступен функционал автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), внедренный компанией BSS на базе ее промышленного решения. Об этом CNews сообщил представитель BSS.

Банк «Русский Стандарт» развернул сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) компании BSS. Теперь клиенты – предприниматели и малый бизнес – могут подключить новый бездекларационный налоговый режим прямо в интернет-банке RSB Business Online и управлять им непосредственно в интерфейсе системы дистанционного банковского обслуживания, а передача данных о доходах для расчета налога будет происходить автоматически. Предоставление клиентам возможностей АУСН соответствует стратегии банка по активному развитию цифровых сервисов для бизнеса и расширению каналов взаимодействия.

При выборе технологического партнера для внедрения АУСН банк «Русский Стандарт» отдал предпочтение экспертизе и опыту компании BSS и ее решению как наиболее функциональному и проверенному на рынке. На сегодняшний день модуль АУСН от BSS уже функционирует в восьми российских банках, включая банк «Русский Стандарт». Все финансовые организации, внедрившие решение BSS, успешно прошли аккредитацию Федеральной налоговой службы и включены в реестр уполномоченных кредитных организаций.

Решение BSS, построенное на платформе Digital2Go, представляет собой готовый промышленный тиражируемый российский продукт, не имеющий аналогов на рынке, отмечают в BSS. В отличие от самостоятельной разработки с нуля (сроки — от года, бюджет — десятки миллионов рублей), клиенты BSS используют испытанное коробочное решение с тремя ключевыми компонентами: клиентским интерфейсом в ДБО, интеграционным адаптером для обмена данными и аналитической системой для разметки операций и расчета НДФЛ.

Клиенты банка получают возможность автоматической передачи транзакций в налоговую службу для расчета налога без представления декларации, а также полный спектр функций для оплаты налогов, передачи сведений о сотрудниках и мониторинга кассовых операций.

«Внедрение тиражируемого решения BSS по АУСН в банке «Русский Стандарт» еще один успешный кейс решения потребности банка в короткие сроки с гарантированным результатом. Мы предлагаем готовое промышленное решение для использования АУСН в банковском ДБО, полностью протестированное. Наша команда сопровождает банки на всех этапах: от развертывания до прохождения аккредитационных испытаний. Такой подход позволяет нашим партнерам запускать сервис в 3–5 раз быстрее и с существенно меньшими затратами по сравнению с собственной разработкой», — сказала Юлия Савинова, руководитель направления по развитию цифровых продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS.

Запуск АУСН в банке «Русский Стандарт» открывает новые возможности для привлечения и удержания клиентов МСБ: переход на данный налоговый режим возможен исключительно при обслуживании в уполномоченном банке. Решение BSS, доказавшее свою надежность на практике, позиционируется как наиболее предсказуемый путь для финансовых организаций, стремящихся минимизировать риски при прохождении аккредитации.