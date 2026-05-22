В российских кофейнях появился нейробариста, который создаст уникальный напиток под каждого гостя

Сеть кофеен «Дринкит» в партнерстве с Yandex B2B Tech запустила нейробариста. Это первый в России ИИ-агент, который поможет каждому посетителю создать для себя уникальный напиток в зависимости от настроения и вкусовых предпочтений. Для этого достаточно своими словами описать желаемый напиток в мобильном приложении. Если пользователю понравится рецепт – он сможет заказать его так же, как любую другую позицию в меню. В рамках пилотного проекта нейробариста запустили в трех кофейнях, в ближайшее время он станет доступен во всей сети в России. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Нейробариста позволит обеспечить максимальную кастомизацию напитка под пользователя. Например, для восстановления баланса после длительной пробежки ИИ предложит холодный латте с сырной пенкой и протеином, а от выгорания от рабочих задач нейросеть посоветует мокко-антистресс с ежевикой и соусом таро. Если попросить сгенерировать что-то необычное, то нейросеть составит оригинальный напиток из большого количества ингредиентов. При необходимости гость может скорректировать напиток на свой вкус, убрав или добавив часть компонентов.

«Наши ожидания от проекта очень просты – удивить гостей и нарастить долю кастомизированных напитков. Сегодня уже больше половины наших заказов выполняются с кастомизацией напитка под клиента, у нас более миллиона вариантов приготовления одного только американо. Для нас доля кастомизации – одна из ключевых бизнес-метрик, которая не только поддерживает наш бренд диджитал-кофеен, но и обеспечивает прирост выручки от продаж в кофейнях», – сказал CPO мобильного приложения «Дринкит» Никита Лаптев.

«Дринкит Лаб» работает на базе платформы для разработки ИИ-агентов и приложений Yandex AI Studio. С помощью ИИ-инструментов у нейробариста всегда есть доступ к актуальному меню в конкретных кофейнях и к списку доступных ингредиентов для генерации напитка. Сам рецепт напитка генерируется с учетом этих данных с помощью генеративных моделей «Яндекса».

«Мы стремимся показывать пользу от нейросетей не только для крупных компаний, но и для обычных людей. Проект с «Дринкит» – яркий пример того, что ИИ-агенты помогают в бытовых задачах, даже при заказе кофе. При этом ИИ-агенты уже активно используются бизнесом — на платформе Yandex AI Studio компании уже разработали более 20 тыс. ИИ-агентов, ежедневно на ней создают более 500 новых цифровых помощников», – сказал руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

