В Москве запустили систему цифровой передачи документов в СФР — теперь ряд социальных услуг оформляются быстрее

Столичный Департамент информационных технологий запустил в тестовом режиме информационную систему, которая упрощает взаимодействие центров госуслуг «Мои документы» с Социальным фондом России (СФР) по Москве и Московской области, обеспечивая передачу документов в цифровом формате. Благодаря ей жители столицы могут быстрее получать ряд социальных услуг. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Сейчас система позволяет обмениваться документами между центрами госуслуг «Мои документы» и СФР для предоставления жителям шести государственных услуг. Например, среди них единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, а также компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей военнослужащих.

«Раньше документы передавали в Социальный фонд России в бумажном виде через специализированную курьерскую службу. Теперь благодаря новой системе для предоставления некоторых госуслуг специалист может отсканировать предоставленные документы и за считаные секунды передать их в СФР. Это позволяет еще быстрее предоставлять жителям социальные услуги», – сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В ближайшее время систему задействуют при предоставлении большего количества госуслуг Социального фонда России. Также город планирует подключить к цифровой передаче документов и другие государственные учреждения, что позволит дополнительно упростить взаимодействие москвичей с органами городской власти и сделать получение государственных услуг еще более комфортным и оперативным.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».