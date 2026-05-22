В «2ГИС» появились реалистичные модели зданий на Комсомольской площади к открытию Ленинградского вокзала

22 мая в Москве после реконструкции открылся Ленинградский вокзал. К этому событию «2ГИС» обновил карту площади трех вокзалов: на ней появились реалистичные 3D-модели всех ключевых зданий. Кроме того, обновили поэтажные карты Ленинградского вокзала. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

Ленинградский вокзал — один из старейших транспортных узлов столицы с ежедневным потоком более 350 тыс. пассажиров. Здесь объединены все виды транспорта: от городского общественного транспорта, включая метро и МЦД, до поездов дальнего следования. Капитальный ремонт помог создать современное комфортное пространство, сохранив исторический облик объекта культурного наследия федерального значения.

Ко дню открытия Ленинградского вокзала в «2ГИС» появились реалистичные модели ключевых зданий Комсомольской площади: Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов, универмага «Москва», высотного здания гостиницы Ленинградская и вестибюлей станций метро. Такие модели помогают быстрее ориентироваться в городе.

Ленинградский вокзал стал комфортнее для пассажиров благодаря новой организации пространства. Первый этаж предназначен для быстрого прохода к платформам, а цокольный — для камер хранения и других сопутствующих сервисов. Зоны ожидания на втором и третьем этажах оснащены розетками, информационными табло и озеленением. На вокзале обеспечена доступность для маломобильных граждан и выделен зал для пассажиров с питомцами.

Обновленные поэтажные карты Ленинградского вокзала в «2ГИС» помогут быстро найти нужные зоны и построить оптимальный маршрут до места: это особенно актуально для тех, кто впервые приезжает в город.

«Крупные транспортные узлы — это сложные пространства, где важно быстро сориентироваться, особенно туристам. Реалистичные модели и поэтажные карты помогают пользователям 2ГИС видеть реальную картину местности, находить нужные входы и переходы, не полагаясь только на текстовые адреса. Создание комплекса реалистичных зданий на площади трех вокзалов — отличный пример того, как реалистичная карта помогает быстрее ориентироваться и находить нужные места и маршруты на месте», — сказала Евгения Шарова, старший инженер-технолог «2ГИС».

С 2023 г. «2ГИС» развивает реалистичные 3D-карты, добавляя на них значимые здания и объекты городской инфраструктуры. В Москве уже более 400 таких объектов — от ансамбля Кремля и «Москва-Сити» до жилых комплексов и парков. Это делает навигацию не только удобной, но и наглядной: пользователи могут находить здания не только по адресу, но и визуально.

Реалистичные модели зданий на площади трех вокзалов и обновленные карты доступны в онлайн-версии «2ГИС» и в мобильном приложении.