T2 начинает строить ВОЛС в Москве

T2, российский оператор мобильной связи, меняет подход к стратегии запуска базовых станций в Москве. Запуск новых БС на ВОЛС позволит повысить качество связи, пропускную способность сети и отказоустойчивость услуг для миллионов столичных абонентов. Коммерческий запуск первых сайтов намечен на август 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 приступила к проекту запуска БС на ВОЛС в марте 2026 г. – тогда специалисты технической функции начали отбор сайтов, подходящих под критерии строительства. На данный момент в проработке находятся почти 400 локаций в Москве и Московской области, проектирование и стройка запланированы на лето.

Оптоволокно поддерживает передачу данных на скоростях в десятки Гбит/с – это создаст запас емкости для роста трафика на годы вперед. Другое преимущество – минимальные задержки, что критически важно для гейминга, финансовых транзакций и других операций, требующих оперативности. ВОЛС в том числе увеличивает помехоустойчивость соединений. В отличие от медных кабелей, оптоволокно не подвергается влиянию погодных условий и перепадам напряжения, следовательно, стабильность соединения увеличивается.

Запуск первых коммерческих услуг на базе новых ВОЛС запланирован на август 2026 г. В 2027 г. Т2 будет масштабировать проект и обеспечивать приоритетные запуски базовых станций на волоконно-оптических линиях.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2: «Строительство радиорелейных линий в текущих условиях отличается особой дороговизной и меньшей емкостью по сравнению с ВОЛС. Таким образом, переход на собственное оптоволокно становится важным фактором оптимизации. Мы сосредоточились на выполнении новой для нас задачи, которая, с одной стороны, позволит и дальше обеспечивать качественное предоставление услуг связи в Москве, а с другой стороны, высвободит ресурсы оборудования для поддержания темпов стройки. Помимо прочего, ВОЛС – это вклад в будущее развитие связи, оптоволокно необходимо для полноценного развертывания сетей пятого поколения и плотного покрытия IoT».