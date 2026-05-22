Сколтех и Циндаоский университет науки и технологий в Китае открыли международную лабораторию ИИ для промышленности

Сколтех (группа ВЭБ.РФ) и Циндаоский университет науки и технологий в Китае подписали соглашение об учреждении совместной международной лаборатории по искусственному интеллекту для промышленности (LAII). Документ был подписан вице-президентом по науке и академическому сотрудничеству Сколтеха Григорием Кабатянским и ректором Циндаоского университета науки и технологий Тианмэем Янгом.

Новая международная лаборатория объединит компетенции сторон в области фундаментальной теории ИИ, алгоритмов рандомизированного обучения, генеративных нейросетей и мультиагентных систем для совместной разработки программной платформы и готовых решений в области промышленного ИИ. Работа лаборатории будет направлена на решение ключевых задач цифровой трансформации обрабатывающей промышленности, способствуя локализации и внедрению результатов научных разработок в реальное производство.

Лаборатория будет представлена двумя площадками — в Сколтехе и Циндаоском университете науки и технологий. Для координации деятельности лаборатории создан совместный управляющий комитет, в который вошли исследователи из Китая, России, Канады, Норвегии и других стран. Директором лаборатории со стороны Циндаоского университета науки и технологий назначен профессор Дианхуэй Ван. Управление лабораторией со стороны Сколтеха возложено на профессора Центра искусственного интеллекта Ивана Тюкина.

«Создание лаборатории является важным шагом в укреплении российско-китайского сотрудничества в области искусственного интеллекта и промышленных технологий. Новая лаборатория станет местом притяжения ведущих учёных в области ИИ и смежных дисциплин, площадкой для подготовки нового поколения инженеров и исследователей, а также инкубатором для совместных промышленных проектов и трансфера технологий. Для нас, как для научно-технологической базы группы ВЭБ.РФ, подобные инициативы являются приоритетными, так как помогают концентрировать усилия на технологическом развитии России», — отметила ректор Сколтеха, академик РАН Юлия Горбунова.

«В своей работе Международная совместная лаборатория искусственного интеллекта для промышленности сфокусируется на четырёх ключевых исследовательских направлениях. Первое — развитие теории сетей случайной конфигурации, предложенной профессором Ваном. Второе направление — создание архитектур интеллектуальных вычислений и автономного принятия решений для сложных промышленных сценариев с реализацией взаимодействия между устройствами и облаком. Третье направление — глубокая интеграция в области химии и производства синтетического каучука с методами искусственного интеллекта. Мы применяем ИИ для моделирования химических процессов и интеллектуальной оптимизации — от управления сложными реакциями в реальном времени до диагностики неисправностей и раннего предупреждения в промышленной безопасности. Это поможет традиционной химической отрасли совершить переход к интеллектуальному производству. И наконец, четвёртое направление — управление полным жизненным циклом промышленного оборудования на основе технологии цифровых двойников и интеллектуальных методов моделирования. При этом сквозным приоритетом всех четырёх направлений является обеспечение надёжности и робастности ИИ-решений — именно в этой области у нас есть значительный научный и практический задел, который мы планируем активно задействовать», — сказал Иван Тюкин.

В рамках сотрудничества стороны договорились о совместной подаче заявок на национальные и международные гранты, а также на прикладные проекты с участием промышленности. Планируются также взаимные визиты студентов и преподавателей, запуск совместных образовательных программ и научных стажировок. Отдельным направлением станет коммерциализация результатов: патентование, трансфер технологий и внедрение разработок в реальный сектор экономики. Стороны намерены привлекать и других международных партнёров и промышленные компании.