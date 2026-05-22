«СберТех» обеспечил «АльфаСтрахование» российскими решениями для ИТ-разработки

«АльфаСтрахование» импортозаместила иностранную платформу Nexus Sonatype для управления компонентами программного обеспечения (ПО) решением от «СберТеха» Platform V Works::Artifactory. Компания перешла на инструмент российского разработчика за три месяца без остановки рабочих процессов и дополнительных затрат. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Отечественный инструмент обеспечил необходимый уровень производительности и безопасности для ИТ-задач «АльфаСтрахование»: внутренней разработки, управления публичными библиотеками, хранения сервисов, используемых для предоставления услуг клиентам.

Благодаря аналогичности российского и зарубежного продуктов миграция прошла в комфортном для команды «АльфаСтрахование» режиме. Разработчики получили знакомый программный интерфейс и функционал, им не потребовалось проводить обучение и перенастройку процессов разработки и систем, работающих с новым инструментом. По итогам внедрения Platform V Works::Artifactory компания сохранила гибкость управления артефактами (элементами, описывающими архитектуру, дизайн и функции применяемого в компании ПО) и значительно снизила зависимость собственной разработки от внешних факторов за счет того, что решение в полной мере удовлетворяет требованиям российских регуляторов. Все это реализовано без дополнительных расходов на изменение подсистем и методологии написания и развертывания кода.

В рамках переход на Platform V Works::Artifactory команды обеих компаний проделали большую работу: подготовили документацию и скрипты для миграции, проанализировали архитектуру систем, настроили доступ к ресурсам и шифрование данных, интегрировали продукт в CI/CD-процессы, провели тестирование, миграцию компонентов и репозиториев.

Команда «СберТеха» оказала всестороннюю консультационную и техническую поддержку на каждом этапе, что позволило завершить работы быстрее и кратно снизить нагрузку на ИТ-команду «АльфаСтрахование». Результатом стала миграция 100% артефактов из одного продукта в другой с полным сохранением производительности и безопасности систем компании.

Для еще большего усиления собственной разработки «АльфаСтрахование» рассматривает другие отечественные инструменты. Сегодня компания уже внедрила и использует продукт «СберТеха» для анализа качества кода — Platform V Works::CodeScanner. Он помогает команде приводить код в соответствие современным стандартам разработки, находить уязвимости, устранять дефекты и управлять техническим долгом.

«Нам, как компании из финансовой сферы, где особенно высоки требования к сохранности данных, важно предоставлять своим клиентам надежные и безопасные сервисы. Для их создания и поддержки мы развиваем производительную и устойчивую инфраструктуру, автоматизируем процессы, используем новые технологии, и внедрение продуктов «СберТеха» – еще один шаг на этом пути. Мы бесшовно мигрировали на Platform V Works::Artifactory, сохранив функциональность систем и продуктивность команд, а также интегрировали в разработку Platform V Works::CodeScanner, чтобы улучшать качество написанного кода. В дальнейшем планируем рассмотреть решения вендора для повышения информационной безопасности», – сказал Максим Маслов, HeadSRE «АльфаСтрахование».

«Благодаря многолетнему сотрудничеству с крупнейшими организациями из разных отраслей экономики «СберТех» обладает востребованными в разработке компетенциями. В нашем портфеле современные отечественные продукты и успешные кейсы по созданию проверенных временем и высокими нагрузками автоматизированных систем. Мы готовы делиться лучшими практиками с коллегами из АльфаСтрахование и поддержать другие проекты компании по развитию гибкого, импортонезависимого и безопасного ИТ-ландшафта», – сказал Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха».