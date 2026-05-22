Онлайн-шоппинг, чаепитие и домашние дела: чем занимаются россияне во время рабочих видеозвонков

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (входит в ИТ-холдинг «Т1») и сервис «Работа.ру» провели исследование* и выяснили, что пятая часть опрошенных (20%) хотя бы раз попадала в неловкую ситуацию на рабочем звонке, а каждый второй из них (9%) делает это регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Результаты показывают: видеозвонки давно стали привычной частью рабочего дня, но вместе с этим выросло и число ситуаций, которые мешают участникам оставаться полностью вовлеченными в разговор. Почти половина (46%) респондентов призналась, что они отвлекались на другие задачи и пропускали важную информацию. У 38% камера включалась в самый неподходящий момент, когда они были заняты личными делами. Интернет или звук подводили 31% участников исследования, и столько же (31%) сталкивались с неожиданным появлением сторонних людей, детей или питомцев в кадре. Долго говорили, а потом понимали, что их никто не слышал 23% респондентов. Случайно выходили из звонка 15% опрошенных, еще 8% думали, что микрофон выключен, когда это было не так, столько же респондентов забывали об активной демонстрации экрана или засыпали во время звонка. Чуть меньше (7%) случайно применяли смешную маску или фон и не успевали убрать их до подключения, такой же процент респондентов сталкивались с тем, что во время демонстрации экрана выскакивало сообщение в личном чате, не предназначенное для чужих глаз.

Иногда такие эпизоды связаны не только с техникой или случайностью, но и с поведением самих участников: часть респондентов призналась, что они хотя бы раз использовали «технические неполадки» как способ выиграть время. Практически каждый десятый (8%) опрошенный поделился, что ему приходилось имитировать проблемы со связью во время видеозвонка. Столько же задумывались о такой афере, но в жизнь не воплощали.

Одна из основных причин возникновения нелепых ситуаций — привычка совмещать видеозвонки с другими делами. Хотя почти половина участников стараются полностью включаться в разговор (48%), для части респондентов онлайн-встреча становится фоном для рабочих или бытовых задач. По внутренним данным DION, в среднем каждый день в одной конференции участвуют 5 человек. При этом только 12% всех пользователей включают камеру, каждый четвертый (23%) является просто слушателем и не включают микрофон на звонке, а 24% параллельно переписываются в мессенджере.

Многие в процессе звонка продолжают заниматься своими делами: 13% работают над другими задачами, 10% едят, делают чай или кофе. 9% респондентов занимаются домашними делами, будь то уборка или стирка, еще 8% проводят время в телефоне, просматривая социальные сети, читая новости или отвечая на сообщения. Столько же (8%) гуглят сложные слова, употребляемые коллегами. Играют с домашними животными 3% участников исследования, а онлайн-шоппингом параллельно с видеозвонками занимаются лишь 1%.

«Пользователи ждут от платформы корпоративных коммуникаций прежде всего надежности. Видеозвонок может быть рабочим совещанием, онбордингом нового сотрудника, встречей с клиентом или большим корпоративным мероприятием — и в каждом из этих сценариев важно, чтобы технические трудности не подвели в самый ответственный момент. Поэтому для таких решений критичны стабильное соединение, качественный звук, корректная демонстрация экрана и понятный интерфейс, который помогает участникам сосредоточиться на разговоре, а не на настройках», — сказал Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций Dion.

* Опрос проводился в марте 2026 г. среди 3,32 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из всех регионов Российской Федерации